Türkiye ve KKTC Arasında Sürdürülebilir Ticaret Ortak Projelerle Geliştirilecek

KKTC ile Türkiye arasında sürdürülebilir ticaret köprüleri kurmak için ortak projeler gerçekleştirilecek.

Tüm Global İş Dünyası Derneği Başkanı Şanser Kadooğlu, Türkiye ve KKTC arasında yatırım alanında yeni fırsatlar oluşturmak ve finansal iş birliklerini artırmak adına daha güçlü adımlar atılabileceğini söyledi. Kadooğlu, "Türkiye ve KKTC'nin ortak hedeflerini gerçekleştirmek adına, her türlü desteği sunmaya hazırız. Özellikle, stratejik sektörlerde yeni iş modelleri ve ortak projeler geliştirerek, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal bağları daha da pekiştirebiliriz. Hedeflere ulaşma noktasında, Avrupa, Afrika ve Asya üçgeninin merkezinde olan KKTC'nin coğrafi konumunun farkındayız. Uygulanan ambargolara rağmen coğrafi imkanlarını iş dünyası olarak kullanmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin yavru vatan üzerindeki politikalarını desteklemek adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizler ihtiyaç duyulan ilgili sektörlerde gerekli projeleri hayata geçirmek adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere çalışacağız.

Özellikle, stratejik sektörlerde yeni iş modelleri ve ortak projeler geliştirerek, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal bağları daha da pekiştirebiliriz. Türkiye ve KKTC arasında, tarihi bağlarla şekillenen güçlü bir ilişki var. Bizler de bu dostane bağların her alanda daha sağlam iş birliklerine dönüşmesi için çalışıyoruz ve özellikle iki ülke arasında iş dünyasının daha etkin rol alabileceği bir zemin oluşturmak istiyoruz" dedi.

KKTC ile ticaret ve yatırımı artırma hedefinde önemli bir role sahip olduklarını belirten Kadooğlu, "Bu çerçevede KKTC'nin sunduğu fırsatlarla buluşturmayı ve iki ülkenin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlam ve sürdürülebilir temeller üzerine kurulu olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. İki kardeş ülke olarak, yatırım alanında yeni fırsatlar oluşturmak ve finansal iş birliklerini artırmak adına daha güçlü adımlar atabileceğimize inanıyoruz, turizmden sanayiye kadar geniş bir alanda yeni projelerle katkı sunmak istiyoruz. Bu çerçevede, karşılıklı yatırım ve ticaretin gelişmesine yönelik daha fazla iş birliği alanı oluşturabileceğimiz kanaatindeyiz" dedi. - İSTANBUL