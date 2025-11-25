Haberler

Türkiye Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı Halep'te 500'ü aşkın iş insanının katılımıyla gerçekleştirildi

Türkiye Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı Halep'te 500'ü aşkın iş insanının katılımıyla gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MÜSİAD Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen Türkiye-Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı, üç gün boyunca Halep, Çobanbey ve İdlib hattında gerçekleştirilen diplomatik temaslar, saha ziyaretleri ve geniş kapsamlı iş birliği toplantılarıyla tamamlandı.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen Türkiye-Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı, üç gün boyunca Halep, Çobanbey ve İdlib hattında gerçekleştirilen diplomatik temaslar, saha ziyaretleri ve geniş kapsamlı iş birliği toplantılarıyla tamamlandı. Programın ikinci gününde Halep'te düzenlenen ana etkinlik, Suriye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan müdürler ve resmi temsilciler, bölgedeki STK başkanları, oda başkanları ve 500'ü aşkın Suriyeli iş insanının katılımıyla, iki ülke iş dünyasının son yıllardaki en önemli buluşmalarından biri olarak kayda geçti.

Heyet, programın ilk gününde Çobanbey'de temaslarda bulunarak bölgenin üretim ve ticaret altyapısını yerinde inceledi. Çobanbey Sanayi Bölgesi'nde yapılan görüşmelerde işletmelerin kapasitesi, üretim süreçleri, sınır hattındaki lojistik akış ve Türkiye-Suriye ticaretinin mevcut durumu değerlendirildi. Aynı gün Şeyh Neccar Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren fabrikalar incelendi; bölgenin yeniden imar süreci, üretim kabiliyeti ve yatırım potansiyeli üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Programın ikinci günü Halep'te yapılan resmi temaslarla başladı. MÜSİAD Gaziantep heyeti, ilk olarak T.C. Halep Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek Başkonsolos Muammer Hakan Cengiz ve Ticaret Ateşeleri ile bölgedeki ekonomik gelişmeler, iş dünyasının ihtiyaçları ve karşılıklı ticaretin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Başkonsolosluk ziyaretinin ardından Halep Valiliği, Halep Ticaret Odası ve Halep Sanayi Odası ile yapılan görüşmelerde şehrin yeniden canlanma süreci, yatırım öncelikleri, üretim kapasitesinin artırılması ve Gaziantep-Halep hattındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Aynı gün öğleden sonra Halep'te düzenlenen Türkiye - Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı açılış programı ile devam etti. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, MÜSİAD Tanıtım Filmi ve Türkiye'den dönen Muhammed'in hikayesini konu alan özel video gösterimiyle başladı. Açılış bölümünde MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, Halep ve Gaziantep'in yalnızca komşu şehirler değil, aynı hayatı paylaşan iki kardeş şehir olduğunu vurguladı. Özdurdu, Halep'e yapılan bu ziyaretin yalnızca ekonomik bir çalışmadan ibaret olmadığını, aynı zamanda insani bir sorumluluk taşıdığını belirterek, "Biz buraya sınır ötesine değil; kalbimizin diğer yarısına geldik" ifadeleriyle salonun takdirini topladı. Gaziantep iş dünyasının Halep'in yeniden yapılanması, sanayinin canlanması ve ticaretin güçlenmesi için tüm tecrübeleriyle sahada olmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Özdurdu'nun ardından MÜSİAD Suriye Başkanı Dr. Mahmud Mustafa, iki ülke arasındaki ekonomik dayanışmanın bölge için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Halep Ticaret Odası Başkanı Muhammed Said Şeyh el-Kar, Halep'in yeniden kalkınma sürecinde Gaziantep'ten gelen destekten duydukları memnuniyeti ifade ederken; Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha Alkasem, sanayi altyapısının güçlendirilmesi noktasında Türkiye ile yürütülen iş birliğinin önemine vurgu yaptı. T.C. Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ise Türk özel sektörünün Suriye'nin ekonomik toparlanmasında oynadığı role dikkat çekerek, bu tür organizasyonların bölgede yeni bir ekonomik dinamizm oluşturduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen B2B sektörel görüşmeler, programın en dinamik bölümünü oluşturdu. Türkiye ve Suriye'den çok sayıda iş insanı tekstil, gıda, makine, inşaat, kimya, plastik, mobilya, hizmet ve enerji alanlarında karşılıklı üretim, tedarik ve yatırım imkanlarını değerlendirdi. Görüşmelerde iki ülke iş dünyasının yeniden yakınlaşma ve uzun vadeli ekonomik ortaklık kurma iradesi güçlü bir şekilde ortaya çıktı.

Günün kapanışında Halep Valiliği tarafından gerçekleştirilen yatırım sunumunda şehrin yeniden imar süreci, sanayi bölgelerindeki mevcut durum ve yatırımcılar için sunulan yeni fırsatlar detaylı bir şekilde aktarıldı. Sunum, Halep'in üretim ve ticaretin merkezi olarak yeniden güçlenme potansiyelini ortaya koydu.

Programın üçüncü günü İdlib'de devam etti. Heyet, İdlib Valiliği ve İdlib Sanayi ve Ticaret Odası ile yaptığı görüşmelerde bölgenin ekonomik yapısı, üretim potansiyeli ve yatırım alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardından İdlib Royal AVM ve çevresindeki ticari alanlarda yapılan saha ziyaretleriyle bölgedeki ekonomik hareketlilik yerinde gözlemlendi.

MÜSİAD Gaziantep'in üç gün boyunca yürüttüğü temaslar, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret köprüsünün yeniden güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Halep'te gerçekleştirilen geniş katılımlı iş birliği programı, iki ülke iş dünyasının ortak geleceğe dair güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösterdi ve bölgenin kalkınması için anlamlı bir zemin oluşturdu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmetle toplanıp dudak uçuklatan rakama satılıyor

Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmete katlanılarak toplanıyor
Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap

İşte Fenerbahçe'ye verdiği cevap
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Şimdi derin bir oh çekecek! O iddialara yalanlama geldi
Sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti

Sınıfta aniden rahatsızlandı! 13 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var

Maddi durumu olmayan öğrencisini paylaşan öğretmene büyük tepki var
'MHK falan hikaye' diyerek derbinin hakemini açıkladı

"MHK falan hikaye" diyerek derbinin hakemini açıkladı
Görüntü Türkiye'den: Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Trabzonspor'da sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi

Sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi
'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı

'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.