Türkiye İklim Kanunu ve İş Dünyasına Yansımaları Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı iş birliğinde "Türkiye İklim Kanunu ve İş Dünyasına Yansımaları" toplantısı düzenlendi.

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi (EEN) kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Türkiye İklim Kanunu'nun iş dünyası üzerindeki yasal, stratejik ve operasyonel etkileri değerlendirilerek işletmelerin bu süreci nasıl yöneteceklerine dair yol haritası oluşturuldu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak, hem ülkemizin hem de işletmelerin geleceğini yakından ilgilendiren bir dönüşüm sürecinin başladığını ifade ederek, "Bu süreç zorluklar barındırıyor. Ama aynı zamanda inovasyonu, verimliliği ve rekabet gücünü artıracak yeni fırsatlar da getiriyor. Bugün doğru adımlar atabilirsek Gaziantep bölgenin en güçlü yeşil üretim merkezlerinden biri olabilir" dedi.

"GTO olarak bu süreci bir yük değil bir fırsat olarak görüyoruz"

Konuşmasında GTO olarak bu süreci bir yük değil bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayan Özdurak, "Ancak şunu da belirtmek isterim: dönüşüm sürecinde iş dünyasının aktif katılımı ve KOBİ'lerin desteklenmesi çok önemli. Kanun, bazı yükümlülükler getiriyor ve özellikle küçük işletmelerimizin teknik ve finansal kapasitesi bu dönüşümde kritik. Bu nedenle GTO olarak Yeşil Dönüşümü Destekleme Merkezimiz ile enerji verimliliği, karbon yönetimi ve sürdürülebilir üretim konularında eğitim ve danışmanlık desteği sağladığımızı hatırlatmak isterim. Biz, bu dönüşümün içinde aktif rol almaya, üyelerimizi bu yeni döneme hazırlamaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

Toplantının devamında T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Av. Emel Ünal "Türkiye İklim Kanununa Genel Bakış", İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanı Mürsel Akbulut "Türkiye Yeşil Taksonomisi ve İklim Finansmanı", Çevre ve Şehircilik Uzmanı Muhittin Aslan ise "Emisyon Ticaret Sistemi ve Denkleştirme" konularında sunum gerçekleştirdi.

Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - GAZİANTEP