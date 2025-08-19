Türk Yıldızları'nın Uçuşu Göktürk Uydusu ile Görüntülendi

Güncelleme:
Türk Yıldızları, Beyşehir Gölü üzerinde 100 metre irtifada gerçekleştirdiği uçuşunu Göktürk Uydusu tarafından fotoğrafladı. Sosyal medya paylaşımında, uçuşun detayları ve hız bilgileri paylaşıldı.

Türk Yıldızları tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Göktürk'ün gözünden. Beyşehir Gölü üzerinde 100 metre irtifada 740 km/saat hızla yaptığımız uçuş, 686 km yükseklikten 7,5 km/saniye hızla dönen uydumuz tarafından ölümsüzleştirildi" ifadelerini yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
