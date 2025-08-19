Türk Yıldızları'nın Uçuşu Göktürk Uydusu ile Görüntülendi

Türk Yıldızları'nın Beyşehir Gölü üzerinde 100 metre irtifada yaptığı uçuş Göktürk Uydusu tarafından fotoğraflandı.

Türk Yıldızları tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Göktürk'ün gözünden. Beyşehir Gölü üzerinde 100 metre irtifada 740 km/saat hızla yaptığımız uçuş, 686 km yükseklikten 7,5 km/saniye hızla dönen uydumuz tarafından ölümsüzleştirildi" ifadelerini yer verildi. - ANKARA