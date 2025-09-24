Haberler

Türk Yıldızları'na Çekya'da En İyi Gösteri Uçuşu Ödülü

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi gösteri timi Türk Yıldızları, Çekya'da düzenlenen NATO Days organizasyonunda en iyi gösteri uçuşu ödülünü kazandı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nı tebrik etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi gösteri timi Türk Yıldızları, Çekya'da kendisine hayran bıraktı. Türk Yıldızları, Orta Avrupa ülkesinde 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve 18 ülkeden 21 gösteri ekibinin katıldığı NATO Days organizasyonunda en iyi gösteri uçuşu ödülünü kazandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şanlı bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandıran Türk Yıldızları Akrobasi Timimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
