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Türk sporuna yıldız yetiştiriyorlar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türk sporuna yıldız yetiştiriyorlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, bin 200 sporcu ile iftar sofrasında buluştu.

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, bin 200 sporcu ile iftar sofrasında buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün düzenlediği iftar programına Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün bin 200 sporcusu katıldı. Yemeğe katılanlar arasında Başkanvekili Mehmet Atak, Genel Koordinatör Nihat Demir ve belediye bürokratları yer aldı.

İftar yemeğinde konuşan Kulüp Başkanı Cevdet Toptaş 22 branşın olduğunu, amaçlarının Türk sporuna genç yetenekler ve yıldızlar yetiştirmek olduğunu yaklaşık 9 aylık sürede Türkiye'de 444 madalya, Avrupa'da 45 ve Dünyada 6 toplamda kulübümüz sporcuları 495 madalya kazandıklarını belirterek, "Bu güzel ortamı hazırlayan sporcularımıza her zaman destek veren Türk sporuna genç yıldızları yetiştirin diyen ve onların yanında olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a; desteklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, İftar, Türk, Yerel, Haberler

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