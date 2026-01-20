Haberler

Tofaş'ta grev kararı: Bursa'daki fabrikalarda eylem büyüyor

Güncelleme:
Türk Metal Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşmazlık sonucu 150 bine yakın metal işçisi için grev kararı aldığını duyurdu. Grev kararı, başta Tofaş fabrikası olmak üzere sendikaya üye fabrikalarda panolarda asıldı.

Türk Metal Sendikası, 150 bine yakın metal işçisini ilgilendiren toplu iş sözleme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle grev kararı aldığını duyurdu. Alınan karar başta Tofaş fabrikası olmak üzere bugün sendikaya üye fabrikalardaki panolara asıldı.

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle grev kararı aldığını açıkladı. Yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren karar, bugün sendikaya üye fabrikalarda panolarındaki yerini aldı. Metal sektörünün en güçlü kalelerinden biri olan Bursa'da da 12 dev fabrikada üretim durma noktasına geldi.

Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamada, işçilerin ücret artışı ve sosyal haklar konusundaki haklı taleplerinin MESS tarafından karşılıksız bırakıldığı açıklanırken, alınan karar sendikaya üye fabrikalardaki panolara asıldı.

Bursa'da grev kararı ilan edilen iş yerleri arasında Tofaş ve Bosch gibi önemli otomotiv ve yan sanayi devleri yer alıyor. - BURSA

