Tofaş'ta grev kararı: Bursa'daki fabrikalarda eylem büyüyor

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle grev kararı aldığını açıkladı. Yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren karar, bugün sendikaya üye fabrikalarda panolarındaki yerini aldı. Metal sektörünün en güçlü kalelerinden biri olan Bursa'da da 12 dev fabrikada üretim durma noktasına geldi.

Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamada, işçilerin ücret artışı ve sosyal haklar konusundaki haklı taleplerinin MESS tarafından karşılıksız bırakıldığı açıklanırken, alınan karar sendikaya üye fabrikalardaki panolara asıldı.

Bursa'da grev kararı ilan edilen iş yerleri arasında Tofaş ve Bosch gibi önemli otomotiv ve yan sanayi devleri yer alıyor. - BURSA