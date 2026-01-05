Haberler

Kızılay, Kırşehir'de bir yılda 200 faaliyet gerçekleştirdi

Kızılay, Kırşehir'de bir yılda 200 faaliyet gerçekleştirdi
Güncelleme:
Türk Kızılay Kırşehir İl Merkez Başkanlığı, yıl boyunca 200'den fazla yardım faaliyeti gerçekleştirdi. Gıda, kıyafet ve nakdi yardım gibi desteklerle yaklaşık 3 bin 225 kişiye ulaşıldı. Ayrıca uluslararası yardım projeleri kapsamında Gazze ve Afrika'ya destek gönderildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Türk Kızılay Kırşehir İl Merkez Başkanlığı tarafından il genelinde ve uluslararası alanda ihtiyaç sahiplerine yönelik yürütülen insani yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda yıl boyunca yaklaşık 200 farklı yardım faaliyeti hayata geçirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 715 adet gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, 650 aile ve 625 öğrenci olmak üzere yaklaşık 3 bin 225 kişiye kıyafet yardımı yapıldı. Ayrıca 600'ün üzerinde konserve kavurma ve kuşbaşı yardımıyla ailelerin sofralarına destek sağlandı. Ekonomik zorluk yaşayan yaklaşık 600 aileye ise nakdi yardım yapıldı. Uluslararası insani yardım faaliyetleri çerçevesinde ise bağışçıların emanet ettiği 136 adet kurban bağışı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere organizasyonlara dahil edildi. Gazze'ye yönelik 275 bin TL tutarında yardım gönderilirken, Afrika ülkelerinde açılması planlanan su kuyuları için 59 bin TL destek sağlandı. Zekat, fitre ve benzeri bağışlar kapsamında da 42 bin TL yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türk Kızılay Kırşehir İl Merkez Başkanlığı yetkilileri, bağışçıların ve gönüllülerin desteğiyle insan onurunu esas alan yardım anlayışı doğrultusunda hem Türkiye'de hem de dünyada ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
