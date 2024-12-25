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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 'Adil bir düzenleme yapılmadığı sürece komisyonda olmayacağız'

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde yaşanan adaletsizlikleri eleştirerek, komisyona katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Atalay, asgari ücretin 29 bin 583 lira olması gerektiğini vurguladı ve hükümetin bu süreçte adil bir düzenleme yapmadığını söyledi.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: "Adil bir düzenleme yapılmadığı sürece TÜRK-İŞ olarak komisyona katılmayacağız"

ANKARA - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu komisyon adil değil, antidemokratik yapısı var. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı sürece TÜRK-İŞ olarak komisyona katılmayacağız" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin belirlenmesinin ardından konfederasyon genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Atalay, 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücretin kabul edilebilir olmadığını savunarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Hükümet ve işverenin birlikte belirlediği 2025 yılı asgari ücretine ilişkin görüşmelerde örgütsüz işçiler adına masada olduklarını hatırlatan Atalay, "Sendikanın olduğu yerde asgari ücret olmaz. İkramiye olur, yol olur, yemek parası olur. Olmadığı yerde ise bunların hiçbiri olmaz. Ülkemizde 8 milyon asgari ücretli var. Son 5 yıldır özellikle asgari ücret geçim ücreti oldu. O yüzden bu masada asgari ücretliler olsun dedik. Hiç müdahale etmeden arkadaşlarımız masada oldu. Geçen hafta bir toplantı yaptık, taleplerini kamuoyuna açıkladık. Arkadaşlarımız '29 bin 583 lira istiyoruz' dedi. Üç toplantı oldu, üç toplantıda da taraflar bizim önümüze bir rakam getirmedi. Talebimiz neydi? Anayasa'da yer alan geçim şartlarına öncelikle uyulmasını, asgari ücret belirlenirken bilimsel kalıpların esas alınmasını, pazarlık konusu yapılmamasını ifade ettik. Asgari ücret teşviki sendikalı olan yerlere verilmeli dedik" açıklamasında bulundu.

"Toplantıya katılmama kararı aldık, rakamdan haberimiz yok"

Atalay, 24 Aralık'ta gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısının kendilerine son dakikada haber verildiğini söyleyerek, "Dün aradılar, toplantıdan bir saat öncesinde arkadaşlarımızın biri Gerede'de, diğeri başka yerde. Böyle apar topar olmaz dedik. Biz de yönetim kurulumuzu topladık. Daha sonra katılmama kararı aldık. Rakamdan haberimiz yok, bilgimiz yok, o yüzden burada olmamızın da bir anlamı yok. 15 kişi katılıyoruz toplantıya ancak işveren ve hükümet birlikte oluyor istediği kararı çıkarıyor. 50 yıldır bu komisyon yapılıyor. 6 kere oy birliği ile karar alındı. 22 kere biz bu toplantıya katılmadık" dedi.

"Sendikaları ve işçiyi yıpratmanın anlamı yok"

Asgari ücret tespiti sürecinde TÜRK-İŞ'e yönelik eleştirilerin olduğunu da dile getiren Atalay, "Belli okumuş arkadaşlar yazıyor; 29 bin 583 lirayı belli ettiniz, neden gittiniz diyor. Biz oraya gitmedik, katılmadık. Engin Bingöl diye bir tır şoförü beni arıyor toplantıya katılmadan önce. 'Sizi duruşunuzdan dolayı tebrik ediyorum' diyor. Bu tır şoförü asgari ücretin nasıl belirlendiğini biliyor da sosyal medyada TÜRK-İŞ kabul etti diyenler, okumuş adamlar neler diyor. Sendikacıları, işçileri hırpalamanın, yıpratmanın bir anlamı yok. Biz bu konuları Türkiye'nin bütün vilayetlerinde anlattık. Sendikacılar yasama, yürütme, yargı değil. Şu anda asgari ücretlilerin yüzde 99'u bizim üyemiz değil. Ama komşumuz, arkadaşımız. Bunların ücretini nasıl artırırız diye düşünüyoruz. 29 bin 583 lira olması gerektiğini kapı kapı anlattık" diye konuştu.

"Ülke büyüyorsa asgari ücretli de büyümeli"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonominin iyiye gittiğine yönelik sözlerini hatırlatan Atalay, "Vergi ile ilgili, staj ile ilgili, taşeron ile ilgili bir yanıt bekliyoruz. Sayın Şimşek 'Ülke iyiye gidiyor, ülke büyüyor, finans kuruluşları Türkiye'yi övüyor' dedi. Bu ülke büyüyorsa asgari ücretlinin de ekonomik durumdan büyümesi gerekiyor. Kamu işçisinin de, emeklinin büyümesi gerekiyor. 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyorlar. Bu zammı kabul etmek mümkün değil. Biz zordayız,

geçinemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Adil bir düzenleme yapılmadığı sürece TÜRK-İŞ olarak komisyona katılmayacağız"

Atalay, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'nun artık Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmama kararı aldığını dile getirerek, "Bu komisyon adil değil, antidemokratik yapısı var. Adil olmayan bir komisyonda 50 yıl durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı sürece TÜRK-İŞ olarak komisyona katılmayacağız" dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 'Adil bir düzenleme yapılmadığı sürece komisyonda olmayacağız'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - Yerel
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