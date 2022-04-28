Turgutlu Belediyesi'nden Kadir Gecesi'nde Helva İkramı

Turgutlu Belediyesi tarafından her kandil gecesinde olduğu gibi Kadir Gecesi'nde de helva ikramında bulunuldu.

Turgutlu Belediyesi'nin kandil gecelerinde geleneksel hale getirdiği helva ikramı, Kadir Gecesi'nde de devam etti. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ekipleri tarafından camiler başta olmak üzere nöbetçi eczanelerde, polis ve itfaiye amirlikleri ile taksi duraklarında helva ikramı yapıldı. Ekipler ayrıca vatandaşların ve görevi başında bulunan personelin Kadir Gecesi'ni kutladı.

BAŞKAN ÇETİN AKIN GENÇLERLE İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kadir Gecesi'nde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi ile CBÜ Turgutlu Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencileriyle birlikte iftar sofrasında buluşan Başkan Çetin Akın, şöyle konuştu:

"Birlik, beraberlik ve sevginin perçinleştiği Kadir Gecesi'nde Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi ve CBÜ Turgutlu Meslek Yüksekokulu hocalarımız ve kıymetli öğrencilerimizle iftar yemeğinde bir araya gelerek keyifli bir akşam geçirdik. Bununla birlikte Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde, eczanelerde, Polis ve İtfaiye Amirliklerimizde, taksi duraklarımızda Basın Yayın ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ekiplerimiz kıymetli hemşehrilerimize helva ikramında bulundu. Bu vesileyle bir kez daha Kadir Gece'mizin Turgutlu'muza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, ekiplerimize ise emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."