Tunus'ta 22'nci Yatırım Forumu başladı

Tunus'ta yatırımcıları bir araya getiren 22'nci Yatırım Forumu başladı. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin Tunus için hem Avrupa hem de Afrika pazarlarına açılan stratejik bir kapı sunduğunu söyledi.

Tunus'ta bu sene 22'ncisi düzenlenen Yatırım Forumu birçok ülkeden ve farklı sektörden yatırımcının katılımıyla başladı. Tunus, bu sene yabancı yatırımları arttırmak amacıyla forum kapsamında "Tunus Dinamizmi ve Yenilenen Fırsatlar" başlıklı oturum düzenledi. Oturumda, Tunuslu, Avrupalı ve Afrikalı finans kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Tunus Başbakanı Sarra Zaafrani, forumda yaptığı konuşmada, hükümetin yatırım ortamını modernleştirmeyi hedefleyen kapsamlı ekonomik reformları sürdürdüğünü belirterek, yerli ve yabancı yatırımcılara kapıların açık kalacağını vurguladı.

" Türkiye, Tunus için hem Avrupa hem de Afrika pazarlarına açılan stratejik bir kapı sunuyor"

Foruma katılan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ise yaptığı açıklamada, Türkiye-Tunus ekonomik ortaklığının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, yatırım alanındaki iş birliğini stratejik bir öncelik olarak nitelendirdi. Demircan, Türkiye ile Tunus arasındaki ikili ticaret hacminin yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Tunus için hem Avrupa hem de Afrika pazarlarına açılan stratejik bir kapı sunduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki tarihi bağlara da dikkat çeken Demircan, ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, Tunus heyetinin yakın gelecekte Türkiye'yi ziyaret ederek görüşmeleri ilerletmesini temenni ettiğini aktardı. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı