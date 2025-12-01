Tunceli Ticaret Odası Başkanı'ndan Asgari Ücret Uyarısı

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, "asgari ücrette hem işçiyi hem işvereni koruyan bir düzenleme yapılması gerektiğini" söyledi.

Coşkun, kentin ekonomik yapısı, istihdam olanakları, turizm, tarım ve hayvancılık yatırımları ile asgari ücret tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunceli'nin ekonomik olarak "butik bir şehir" olduğunu ifade eden Coşkun, yaz aylarında hareketlenen istihdamın kış aylarında neredeyse durma noktasına geldiğini anlattı.

Kentte büyük ölçekli endüstriyel sanayi bulunmadığına işaret eden Coşkun, "Tunceli butik bir şehir. Burada endüstriyel sanayi anlamında büyük bir yatırım yok. Küçük bir organize sanayi bölgemiz var. 3-4 tane imalatçı fabrikamız bulunuyor. Tekstil, hayvansal ürünler ve diğer alanlarda daha çok atölye tarzı üretimler yapılıyor. En çok istihdam sağlayan tesisler arasında un fabrikamız ve Munzur Su fabrikamız var" dedi.

İstihdamın mevsimsel olarak değiştiğine dikkati çeken Coşkun, yaz aylarında hareketlilik yaşandığını, kışın ise ekonomik hayatın durma noktasına geldiğini ifade etti. Coşkun, "Yaz aylarında en çok inşaat ve turizm alanında istihdam söz konusu oluyor. Kış ayları gelince hayat neredeyse tamamen duruyor. Çok geniş ve ciddi bir ticari potansiyel yok. Küçük bir şehir burası, esas olarak turizm şehri. Çok yoğun ticaret yapılan bir yer değil" diye konuştu.

"Turizm, tarım ve hayvancılık yatırımlarına açığız"

Endüstriyel sanayiden ziyade ekolojik ve kırsal turizmi öncelediklerini vurgulayan Coşkun, şöyle konuştu:

"Bizim arzuladığımız şu: Kısa vadede endüstriyel sanayiye çok açık değiliz ama turizm yatırımlarına, tarım ve hayvancılık yatırımlarına açığız. Doğa turizmi derken de doğanın dengesini bozmadan, ekolojik turizmi ve kırsal turizmi esas alan yatırımların olmasından yanayız. Turizm potansiyelimiz gün geçtikçe artıyor. Hayvancılık ve tarım alanında da kırsal kalkınma destekleri aracılığıyla yatırımlar yapılıyor. Çok büyük olmasa bile şu anda hemşehrilerimiz ve iş insanlarımız tarafından bu destekler yatırıma dönüştürülüyor." ifadelerini kullandı.

"Tunceli'de ekonomik kriz büyük kentler kadar hissedilmiyor"

Tunceli'de ekonomik krizin büyük sanayi kentleriyle kıyaslandığında daha sınırlı hissedildiğini belirten Coşkun, "Tunceli'den baktığınız zaman asgari ücret, faizlerin yüksekliği ve genel ekonomik kriz burada büyük şehirler kadar yoğun hissedilmiyor. Burada çalışan üyelerimiz var, ticaret yapıyorlar ama organize sanayi bölgeleri ve endüstriyel sanayinin çok geliştiği illerle kıyaslanamaz" dedi.

"İşverene de çok fazla yük yüklemek doğru değil"

Ekonomik koşulların tüm kesimleri zorladığını vurgulayan Coşkun, hem emekçilerin hem de işverenlerin ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu konjonktürde çalışan, emek veren insanlar gerçekten geçimini sağlamakta zorlanıyor. Bunun yanında işveren de işletmesini ayakta tutmakta büyük zorluklar yaşıyor. Bugünkü faiz oranlarıyla özellikle finansmana erişim noktasında işverenler ciddi sorunlar yaşıyor. Önümüzdeki hafta galiba bir komisyon toplanacak. Basından takip ettiğim kadarıyla işçi temsilcileri toplantıya katılmayacak. Ancak ben Tunceli'den, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak açıkça şunu söylemek istiyorum; asgari ücrette hem işçiyi hem işvereni koruyan bir düzenleme yapılmalı. Buradaki işverenler de işçiler de herkes, özellikle alın teri döken emekçi insanların hak ettiği bir düzenlemenin yapılmasını doğru buluyor. İşverene de çok fazla yük yüklemek doğru değil. Bu noktada devlete çok büyük görev düşüyor."

"SGK, teşvik ve faiz düzenlemeleri şart"

Devlet desteklerinin önemli olduğunu ifade eden Coşkun, işverenin yükünün azaltılması için somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, "SGK anlamında, teşvikler anlamında ve faizlerin düşürülmesi noktasında işverenlere yönelik düzenlemeler yapılabilir. Her iki taraf da zor durumda. İnşallah objektif bir şekilde hem işvereni hem de işçi temsilcilerini, işçi kardeşlerimizi memnun edecek bir fiyat aralığında asgari ücret belirlenir" şeklinde konuştu.