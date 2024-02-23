Tunceli'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Tunceli'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
TUNCELİ - Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde il özel idaresi genel sekreterliğine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.