Tunceli'de 70 yaşındaki üreticiye Tarım İl Müdürlüğü sarımsak ekiminde destek oldu

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Tunceli'de yalnız yaşadığı için sarımsak ekimini yapamayan 70 yaşındaki üretici Şehriban Öz'e, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri destek oldu.

Tunceli'de tarımsal üretimin desteklenmesi ve üreticilerin yalnız bırakılmaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 70 yaşındaki Şehriban Öz'e yardım eli uzatıldı. Coğrafi işaretli Tunceli sarımsağı üretimi yapmak isteyen ancak yalnız olduğu için ekim çalışmalarını gerçekleştiremeyen Şehriban teyzenin yardımına, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yetişti. Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında desteklenen 2,5 dekarlık alanda üretim hazırlığı yapan Şehriban Öz'ün tarlasına giden Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala ve beraberindeki kurum personeli, sarımsak kıskalarının toprakla buluşturulmasına yardımcı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı