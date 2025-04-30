Tüm-İş Başkanı Şahin: Meydan tartışmaları işçinin haklarını gölgeliyor

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Taksim Meydanında 1 Mayıs kutlaması" tartışmalarının boş olduğunu söyleyerek, "Meydan kavgası arasında işçinin hakları güme gidiyor" dedi.

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Taksim Meydanında 1 Mayıs kutlaması" tartışmalarına değindi. Bu tartışmaların boşa olduğunu ve işçinin haklarının güme gittiğini kaydeden Şahin, "Bugün arife, yarın bayram. Literatürde 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak geçiyor. Yarın bayram kutlanacak. Demek ki bir şeyi hak ettik ki yarın bayram kutlanacak demektir. Orucu tuttuğumuz için bayram etmek gibi. Sendikacılığa başladığımız 7 yıldan beri yarın neyin bayramı kutlanacak onu sorguluyoruz. Yarın bir kısım 'biz Taksim'e çıkacağız' diyecek. Doğal olarak da siyaset 'hayır, çıkartmayacağız' diyecek. 1 aydır bu başladı. Bu kavga gürültü arasında işçi hakları güme gidiyor ve kayboluyor. Bende bunu temsilen Kayseri'nin meydanına geldim. Ben bu meydan da olunca ne değişecek? "Ben bu meydana çıktım" havası mı atacağım. İşçi adına ne kazanım var. Yıllardır bu ülkede 1 Mayıs kutlanıyor. Meydana çıkmak işçiye ne kazandırdı. Diğer kesim de işçiyi dolgu malzemesi yapıp, işçiden aldığı aidat ile konserler düzenleyip, halaylar çektirip, işçinin bir gün dinlenme hakkı varsa onu da elinden alıp, 1 dürüm ayranla 1 Mayıs kutlayacak. Sonuçta ne olacak" dedi.

"Bu bayram işçinin bayramı değil" diyen Mahmut Şahin, "Kimse kimseyi kandırmasın. Kutlamayı kim kaybetmiş de işçiye bayram kutlatacağız. Eğer bayram olmasını istiyorsak burada bir kazanç elde etmemiz lazım. Türkiye'de şuanda ağlayan ve işten atılan işçiler var. İşverenin işçiye bir koda vererek işten çıkarması gibi bir durum var. İşçi bu kodu bilmiyor bile. Avukat tutup dava peşinde mi koşacak. Bu zulmü bitirin de bayram olarak kutlayalım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ