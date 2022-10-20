Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tulum çaldığı sırada ağlarına atmaca takıldı

Yerel Haberler

Tulum çaldığı sırada ağlarına atmaca takıldı

Rize'nin Pazar ilçesinde atmaca avına çıkan Ali Saymaz, sis bastırması nedeniyle avdan vazgeçip tulum çaldığı esnada ağlarına atmaca takıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde atmaca avına çıkan Ali Saymaz, sis bastırması nedeniyle avdan vazgeçip tulum çaldığı esnada ağlarına atmaca takıldı.

Rize'de bir kültürel değere sahip olan atmaca avı için sezon başladı. Pazar ilçesinde de ava çıkan Ali Saymaz ve arkadaşı 'Ğaço' denilen örümcek kuşunu yakaladıktan sonra, atmacayı yakalamak için düzeneği kurdular. Atmaca bekleyen iki arkadaş aniden bastıran sis nedeniyle avdan vazgeçerek tulum çalmaya başladı. Saymaz'ın yanındaki arkadaşı da onu kayda aldığı esnada sisten önünü göremeyen atmaca ağlara takıldı. Atmacanın ağlara takılmasına şaşkınlık yaşayan Saymaz, tulumu kenara bırakarak atmacayı yakaladı. Bu olay iki arkadaş arasında gülüşmelere neden oldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rize Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title