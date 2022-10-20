Tulum çaldığı sırada ağlarına atmaca takıldı

Rize'nin Pazar ilçesinde atmaca avına çıkan Ali Saymaz, sis bastırması nedeniyle avdan vazgeçip tulum çaldığı esnada ağlarına atmaca takıldı.

Rize'de bir kültürel değere sahip olan atmaca avı için sezon başladı. Pazar ilçesinde de ava çıkan Ali Saymaz ve arkadaşı 'Ğaço' denilen örümcek kuşunu yakaladıktan sonra, atmacayı yakalamak için düzeneği kurdular. Atmaca bekleyen iki arkadaş aniden bastıran sis nedeniyle avdan vazgeçerek tulum çalmaya başladı. Saymaz'ın yanındaki arkadaşı da onu kayda aldığı esnada sisten önünü göremeyen atmaca ağlara takıldı. Atmacanın ağlara takılmasına şaşkınlık yaşayan Saymaz, tulumu kenara bırakarak atmacayı yakaladı. Bu olay iki arkadaş arasında gülüşmelere neden oldu. - RİZE