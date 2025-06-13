TÜKODER Başkanı Koçal: Mükerrer Cezalar Adaletsiz

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TÜKODER Başkanı Koçal: Mükerrer Cezalar Adaletsiz
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Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, Kurban Bayramı sürecinde hız cezalarındaki adaletsizliklere dikkat çekti. Aynı gün, aynı güzergahta birden fazla ceza kesilmesinin kamu vicdanını zedelediğini belirterek, trafik güvenliğinin artırılmasında eğitim ve şeffaf denetimlerin daha etkili olacağını ifade etti.

(GİRESUN) - Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, Kurban Bayramı ile birlikte artan radar uygulamaları ve bu kapsamda vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koçal, "Yüksek ceza değil, doğru eğitim kazaları önler. Aynı gün, aynı yolda kesilen birden fazla ceza adil değildir, kamu vicdanını zedeler" dedi.

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, Giresun'da katıldığı bir programın ardından açıklamalarda bulundu. Koçal, özellikle hız sınırı levhalarının görünür olmaması ve radar bölgelerinin yeterince işaretlenmemesinin sürücüler için ciddi mağduriyetler yarattığını belirterek, "Devlet vatandaşına tuzak kurarak gelir elde etmeye çalışamaz. Bu durum, hukuk devleti ilkesine ve kamuya olan güvene zarar verir" dedi.

"Aynı gün, aynı suçtan defalarca ceza adil değildir"

Radar uygulamalarındaki adalet sorununa dikkat çeken Koçal, bayram trafiğinde seyahat eden vatandaşların birkaç saat içinde aynı güzergahta 4-5 ayrı radar noktasından geçerek mükerrer cezalara maruz kaldığını ifade ederek, "Aynı gün, aynı güzergahta ve aynı ihlal nedeniyle birden fazla ceza kesilmesi hukuken tartışmalıdır. Bu uygulama ne adil bir ceza sistemine ne de adil bir yargılama anlayışına sığar" dedi.

Koçal, trafik cezalarının yüksek olmasının kazaları önlemediğini, bu konuda kamuoyuyla paylaşılan bilimsel bir veri bulunmadığını vurgulayarak, "Cezaları artırmakla trafik güvenliği sağlanamaz. Eğitim, bilinçlendirme kampanyaları ve şeffaf denetim sistemleri kazaların önüne geçilmesinde çok daha etkili olur" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş cezaya itiraz etmekten çekinmemeli"

Vatandaşların cezalar karşısında itiraz haklarını mutlaka kullanmaları gerektiğini söyleyen Koçal, "Tüketiciler, cezaların haksız olduğunu düşünüyorsa 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine başvurarak itiraz edebilir. Ancak bu süreçler kolaylaştırılmalı; mahkeme masrafları ve karmaşık prosedürler, vatandaşları hak aramaktan caydırmamalı" şeklinde konuştu.

Koçal, hız limitlerini belirten levhaların açıkça görülebilir noktalarda yer alması gerektiğini, radar uygulamalarının ise dikkat çekici şekilde işaretlenmesinin şart olduğunu ifade etti. Koçal, "Devletin görevi vatandaşını bilgilendirmektir. Radarlar ve hız sınırları açıkça görünmeli, şeffaflık esas alınmalıdır" dedi.

En çok şikayet edilen konu: "Mükerrer cezalar"

TÜKODER'e bayram sürecinde en çok iletilen şikayetin, aynı güzergahta hız levhasını görmeden birden fazla radar noktasından geçilmesi sonucu kesilen cezalar olduğunu belirten Koçal, bu durumun kamu vicdanını yaraladığını söyledi. "Vatandaşlarımız aynı ihlal için birden fazla cezayla karşı karşıya kalıyor. Bu uygulama tekrar gözden geçirilmeli, benzer durumlarda cezalar tek bir ceza ile sınırlandırılmalı" çağrısında bulundu. Koçal, "Güvenli, şeffaf ve hakkaniyetli bir trafik sistemi hepimizin hakkıdır" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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