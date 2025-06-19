TÜİK 2024 Ölüm İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ölüm ve Ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'de 2024 yılında 12 bin 307 hayatını kaybetti. Türkiye genelinde de ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 361 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde ölüm sayısı 2023 yılında 526 bin 416 iken 2024 yılında 489 bin 361 oldu. Ölen kişilerin 2024 yılında yüzde 54,8'ini erkekler, yüzde 45,2'sini kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2023 yılında binde 6,2 iken 2024 yılında binde 5,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düşerken 2024 yılında bin kişi başına 5,7 ölüm düştü. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2024 yılında binde 10,4 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 10,0 ile Sinop, binde 9,7 ile Edirne ve Balıkesir, binde 9,6 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 2,4 ile Şırnak, binde 2,9 ile Van izlediği açıklandı. - BALIKESİR