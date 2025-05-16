TŞOF, Şoförler ve Otomobilciler Esnafı İçin İstişare Toplantısı Düzenledi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), 81 ilin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlarının katılımıyla Ankara'da İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlık etti.

TŞOF genel merkezinde düzenlenen toplantıda, sektörü doğrudan etkileyen yasal düzenlemeler ve güncel gelişmeler ele alındı. 'Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı', 'Mülkiyet Hakkı Yasa Tasarısı' ve korsan taşımacılıkla mücadele gibi başlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Yiğiner, federasyonun bu alanlarda yürüttüğü çalışmaları başkanlarla paylaşarak, ortak akıl ve istişare kültürü çerçevesinde çözüm önerileri sundu.

Toplantıda ayrıca, iller özelinde ulaşım esnafının çalışma şartları, karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik öneriler görüşüldü. Katılımcı başkanların geri bildirimleri doğrultusunda, sektöre yönelik ortak bir çalışma planı ve yol haritası belirlendi.

TŞOF Genel Başkanı Yiğiner, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Esnafımızı mağdur edecek, ek maliyet yükleyecek ve iş barışını bozacak her türlü uygulamaya karşıyız. Federasyon olarak, çözüm odaklı bir anlayışla tüm süreci yakından takip edeceğiz," ifadelerini kullandı. Yiğiner, toplantıya katılan tüm oda başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti. - ANKARA