TŞOF, Şoförler ve Otomobilciler Esnafı İçin İstişare Toplantısı Düzenledi

TŞOF, Şoförler ve Otomobilciler Esnafı İçin İstişare Toplantısı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, 81 il başkanının katılımıyla sektörle ilgili yasal düzenlemeleri ve güncel gelişmeleri ele aldı. Toplantıda korsan taşımacılıkla mücadele, çalışma şartları ve sektöre yönelik ortak çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), 81 ilin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlarının katılımıyla Ankara'da İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlık etti.

TŞOF genel merkezinde düzenlenen toplantıda, sektörü doğrudan etkileyen yasal düzenlemeler ve güncel gelişmeler ele alındı. 'Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı', 'Mülkiyet Hakkı Yasa Tasarısı' ve korsan taşımacılıkla mücadele gibi başlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Yiğiner, federasyonun bu alanlarda yürüttüğü çalışmaları başkanlarla paylaşarak, ortak akıl ve istişare kültürü çerçevesinde çözüm önerileri sundu.

Toplantıda ayrıca, iller özelinde ulaşım esnafının çalışma şartları, karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik öneriler görüşüldü. Katılımcı başkanların geri bildirimleri doğrultusunda, sektöre yönelik ortak bir çalışma planı ve yol haritası belirlendi.

TŞOF Genel Başkanı Yiğiner, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Esnafımızı mağdur edecek, ek maliyet yükleyecek ve iş barışını bozacak her türlü uygulamaya karşıyız. Federasyon olarak, çözüm odaklı bir anlayışla tüm süreci yakından takip edeceğiz," ifadelerini kullandı. Yiğiner, toplantıya katılan tüm oda başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İstanbul'daki barış zirvesinde 3 ülke arasındaki görüşme! 1 saat sürdü
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Müzakerelere damga vuran kare! Ayaküstü sohbet ettiler
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı

Annesi kayıp zannedip her yerde arıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Livakovic'in kalemini kıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor

Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.