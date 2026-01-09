Trump: "İran'da rejimi devirmeye yönelik istek inanılmaz düzeyde"

ABD Başkanı Donald Trump, İran rejimine yaptığı protestocuları öldürmeme uyarısını hatırlatarak, "Geçmişte protestoculara ateş ettiler. Ben de eğer bunu yaparlarsa onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğimizi söyledim. Şu ana kadar, büyük oranda bunu yapmadılar. Mevcut rejimi devirmeye yönelik istek ise inanılmaz düzeyde" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini ülkeden kaçırma operasyonu konusundaki kararını savunan Trump, Maduro yönetiminin ABD'ye yapılan uyuşturucu kaçakçılığında kilit rol oynadığı iddiasını yineledi. Önceki ABD hükümetinin Maduro ve yönetimine karşı sessiz kaldığını ifade eden Trump, "Zor bir karar değildi. Maduro çok sayıda insan öldürdü. Ülkemize pek çok kötü insan gönderdi. Akıl hastaneleri ve hapishanelerde kalanları ülkemize boşalttı" değerlendirmesinde bulundu.

"Karteller Meksika'yı kontrol ediyor"

ABD'nin hamlelerinin uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe vurduğunu söyleyen Trump, "Denizden gelen uyuşturucuyu yüzde 97 oranında önledik. Şimdi karteller tarafından karadan getirilen uyuşturucuyu önlemeye başlıyoruz" dedi. Kartellerin Venezuela dışında Meksika'da da aktif olduğunu vurgulayan Trump, "Karteller Meksika'yı kontrol ediyor. Bu ülkeye olanları izlemek oldukça üzücü" şeklinde konuştu. Kartellerin, getirdikleri uyuşturucu ile ABD'de her yıl yüz binlerce insanın ölümüne neden olduğunu hatırlatan Trump, "Bu nedenle oldukça iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

"Savunma bütçesi artışına ihtiyacımız var"

ABD'nin 2027 yılı askeri bütçesinin 1 trilyon dolar değil 1,5 trilyon dolar olması gerektiği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Trump, "Buna ihtiyacımız var. Dünyanın en iyi askeri ekipmanlarına sahibiz, en iyi ekipmanları biz yapıyoruz. Ama yine de ihtiyacımız var; çünkü dünyada gerçek tehditler var" ifadelerini kullandı.

"Venezuela'daki petrolü biz işleteceğiz"

Trump, "Venezuela'nın yönetimi ile ilgili nihai hedefiniz nedir?" sorusuna "Onlarla ve ülkenin liderliğiyle birlikte çalışacağız. Petrolü biz işleteceğiz. Yarın tüm büyük petrol şirketi yöneticileriyle bir araya geliyorum. Oraya girecekler ve tüm petrol altyapısını en az 100 milyar dolar harcayarak baştan aşağı yeniden inşa edecekler. Venezuela inanılmaz miktarda ve kalitede petrole sahip" yanıtını verdi. Venezuela'nın petrol altyapısının ABD tarafından inşa edildiğini hatırlatan Trump, "Ben sadece onu geri aldım" dedi. ABD'nin Venezuela ile kuracağı yeni ortaklığın tüm dünyadaki petrol fiyatlarını düşüreceğine işaret eden Trump, "Bu herkes için harika" ifadelerini kullandı.

"Bence Küba çökecek"

Venezuela'da yaşanan yönetim değişikliğinin Küba'yı da olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Trump, "Küba Venezuela'yı koruyor, Venezuela da Küba'ya petrol gelirinden para sağlıyordu. Uzun zamandır sistem bu şekilde işliyordu. Ancak artık işler o şekilde yürümüyor. Bu yüzden Küba'nın ne yapacağını bilmiyorum. Bence Küba çökecek" şeklinde konuştu.

Trump İran'a yaptığı uyarıyı hatırlattı

Trump, İran'da süren kitlesel protesto gösterilerine ilişkin ise, "Geçmişte protestoculara ateş ettiler. Ben de eğer bunu yaparlarsa onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğimizi söyledim. Şu ana kadar, büyük oranda bunu yapmadılar. Mevcut rejimi devirmeye yönelik istek ise inanılmaz düzeyde" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON