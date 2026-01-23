Haberler

Trump, Kanada Başbakanı Carney'e yaptığı Gazze Barış Kurulu'na katılım davetini geri çekti

Trump, Kanada Başbakanı Carney'e yaptığı Gazze Barış Kurulu'na katılım davetini geri çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'e yaptığı Gazze Barış Kurulu'na katılım davetini geri çekti. Trump, Carney'in önceki politikalarını eleştirdiğini belirterek, Gazze Barış Kurulu'nun en prestijli liderler kurulunu oluşturacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'e yaptığı Gazze Barış Kurulu'na katılım davetini geri çektiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, Kanada yönetimini kızdıracak bir hamle geldi. Trump, Truth sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda, Kanada Başbakanı Mark Carney'e yaptığı Gazze Barış Kurulu'na katılım davetini geri çektiğini açıkladı. Carney'e seslenen Trump, "Lütfen bu mektubun, Kanada'nın katılımıyla ilgili olarak Gazze Barış Kurulu'nun size yaptığı daveti geri çektiğini bildirdiğini kabul edin" ifadelerini kullandı. Trump, Gazze Barış Kurulu'nun şimdiye kadar oluşturulmuş en prestijli liderler kurulu olacağını da sözlerine ekledi.

Carney Trump'ın politikalarını eleştirmişti

Kanada Başbakanı Mark Carney Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) hitabında ABD'nin Grönland'a yönelik tehditlerine ilişkin, "NATO'nun açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum. Bu sınava verilecek ilk yanıt, Arktik güvenliğini her ihtimale karşı sağlam ve güçlü bir biçimde garanti altına almaktır" ifadelerini kullanmıştı. Büyük güçlerin ekonomik entegrasyonu bir silah olarak kullanmaya başladığını savunan Carney, Trump'ın gümrük vergileri uygulamalarına değinerek, "Tarifeler bir koz olarak, finansal altyapı zorlayıcı bir araç olarak, tedarik zincirleri ise sömürülecek kırılganlıklar olarak kullanılmaya başlandı" eleştirisinde bulunmuştu.

Carney Trump'ın sözlerine yanıt vermişti

Ayrıca Trump'ın "Kanada'nın ABD sayesinde var olduğu" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Carney, "Kanada ve ABD, ekonomi, güvenlik ve zengin kültürel alışveriş alanlarında olağanüstü bir ortaklık kurdu. Ancak Kanada, ABD sayesinde var olmuyor. Kanada, Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri
Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü

Tüm stadı susturdu! Milli yıldızımızdan 90. dakikada hayat veren gol
Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Rafa Silva bu kez ağlattı
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır