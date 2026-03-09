Haberler

Trump'tan petrol fiyatlarındaki artış ile ilgili açıklama

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı sonrası petrol fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu belirtti. Trump, nükleer tehdidin ortadan kalkmasıyla fiyatların hızla düşeceğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan artışın geçici olduğunu savunarak, "İran kaynaklı nükleer tehdit tamamen yok edildiğinde hızla düşecek olan kısa vadeli petrol fiyatları, ABD ve dünyanın güvenliği ile barışı için ödenecek çok küçük bir bedeldir. Aksini sadece aptallar düşünür" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, İran savaşı sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan artış ile ilgili açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, söz konusu fiyat artışının geçici olduğunu savunarak, "İran kaynaklı nükleer tehdit tamamen yok edildiğinde hızla düşecek olan kısa vadeli petrol fiyatları, ABD ve dünyanın güvenliği ile barışı için ödenecek çok küçük bir bedeldir. Aksini sadece aptallar düşünür" dedi. - WASHINGTON

