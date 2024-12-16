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Trabzonlu Balıkçı Ali Osman Erçin'in Sosyal Medyada Viral Olan Balıkçılık Anları

Trabzonlu Balıkçı Ali Osman Erçin'in Sosyal Medyada Viral Olan Balıkçılık Anları
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Ali Osman Erçin'in yunus ve köpek balıklarıyla yaşadığı ilginç anlar, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Küçük yaşlardan beri balıkçılıkla uğraşan Erçin, doğal anlarını paylaşarak birçok kişiye ulaşmayı başardı.

Trabzon'da yaşayan Ali Osman Erçin'in balık tutarken yaşadığı ilginç anları sosyal medyada ilgi gördü. Doğallığı ve şivesiyle kısa süre binlerce kişiye ulaşan Erçin, yunus ve köpek balıkları ile yaşadığı diyalogları binlerce beğeni aldı.

Akçaabat ilçesi Akçakale Mahallesinde yaşayan Ali Osman Erçin, küçük yaşlarda hobi olarak başladığı balıkçılıkta yaşadığı anların görüntülerini sosyal medya sayfasında paylaştı. Erçin'in paylaşımları kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. İlk olarak sürekli ağına takılan köpekbalığının üzerine yazı yazması ile tanınan Erçin'in yakaladığı balıklarla arasındaki diyalog binlerce beğeni aldı.

Yunus ve köpek balıkları ile çektiği videoların ilgi gördüğünü belirten Erçin, "Çocukluktan beri balıkçılıkla ilgilenmekteyim. Denizdeki ufak tefek hatıralarımızı sosyal medyada paylaşınca insanların çok ilgisini çekti. Bu güzel anları ben yaşıyorsam herkes yaşasın dedim. Sosyal medyada çok viral olan videolarımız var. Bunların başında da köpek ve yunus balığı videoları geliyor. Bu ilgi köpek balığı videoları ile başladı. Onu çok sevdiler ya da bizim köpekbalığı ile olan diyalogumuzu çok sevdiler. Bunun sosyal medyada paylaşınca güzel de dönüşler aldık. İnsanların tepkisi gayet olumluydu. İnsanların köpekbalığı veya hayvanlara karşı çok daha sempatisi oluşmaya başladı. Ben de bundan memnunum. Denize yalnız gidiyorum. Biriyle muhatap olmam gerekiyor. Bu da ya balıklar ya da martılar oluyor. Doğal olarak onlarla konuşuyorum" dedi.

Yunus balığının ismi 'Alican' oldu

Yunus balıkları ile balıkçı teknesinin yarışını görüntüleyen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan Erçin, "Bir balıkçı olarak ilk önce balıkçılığın potansiyelini arttırma çabasındayız. Küçük balıkları denize at ki büyük balıkları göresin. Bu çok önemli. Balıkçılığı arttırmanın peşindeyiz. Tabii ki doğru ve düzgün avlanmanın peşindeyiz. İnsanlara bunu sempatik yollarla beraber bir şekilde aşılamaya çalışıyorum. İnşallah doğru yoldayımdır. Denizde bir sürü balık var. Biz bu balıkları sürekli görüyoruz ama insanlar mesela iskorpiti hiç görmemiş. Baktığın zaman dikenli, tipsiz bir hayvan ama lezzet olarak çoğu balıktan lezzetlidir. Bunun gibi balıklar oluyor. Bir hafta öncesinde de güzel bir an yakaladık. Balığa gitmiştim. Herkesin tanıdığı bir Alican var. Baktım Alican yanımda dolaşmaya başladı. Balık attıktan sonra yarışalım dedim. O gitti diğer arkadaşlarını çağırdı. Çok güzel görüntüler yakaladık. Bunu insanlarla paylaşmadan olmazdı. Limanımızda 4-5 tane su samuru var. İlk zamanlar ürkek ürkek kaçardılar. Sonra bir şekilde onları kendime yanaştırdım. Şimdi büyüdüler. Ara ara görüyorum. Onlara da balık yediriyorum. Beraber balığı çıkmak isteyenler çok aşırı. İnsanların isteklerine karşılık veremiyorum. Balığa getirdiğin insanın belgesi olması lazım. Arada kalıyoruz ama kanun var. Belgesi olanları balıkçı teknemle beraber, belgesi olmayanları da arkadaşım yat turu ile gezdiriyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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