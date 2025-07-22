TR72 Bölgesi'nde Yeşil Geçiş Hibe Desteği Tanıtıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesi'nde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birlikleri için ilan edilen 'TR72 Sosyal Kapsayıcı ve Yeşil Geçiş Hızlandırıcı Hibe Desteği', her 3 ilde gerçekleşen bilgilendirme toplantıları ile tanıtıldı.

Sırasıyla Sivas Ticaret Odası, Yozgat Valiliği ve Kayseri Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliklere yoğun katılım gerçekleşti. Toplantılarda hızlandırıcı hibe program ile birlikte Yerel Kalkınma Hamlesi hakkında bilgi sunuldu. SoGreen Hızlandırıcı Hibe Desteği programının son başvuru tarihi 22 Ağustos 2025 olup süreç Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından verilecek proje hazırlama eğitimleri ile devam edecek. Bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle buluşturmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dünya Bankası iş birliğinde 400 milyon Dolar bütçeli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen lansman toplantısı ile başlamıştı. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere yeşil dönüşüm sürecinde ön plana çıkan kırılgan gruplara yönelik yeşil geçim imkanlarının geliştirilmesi için tasarlanan SoGreen Projesi ile yeni iş ve istihdam alanlarının oluşturulması ve sosyal kapsayıcılığın artırılması hedeflendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yerelde kalkınma ajansları tarafından 7 yıl süreyle uygulanacak proje çerçevesinde; mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, birlikler ve kooperatifler gibi yeşil dönüşümden olumsuz etkilenmesi muhtemel grupların ve emek yoğun sektörlerin sürdürülebilir istihdam oluşturan ekonomik ve sosyal etkisi yüksek projeleri desteklenecek. Bu kapsamda, KOBİ'lere geri ödemeli finansman desteği sağlanacak. Sürdürebilirlik ve yeşil dönüşüm konularında ölçeklenme potansiyeli yüksek inovasyon temelli girişimler için ise hibe niteliğinde hızlandırma ve kuluçka desteği verilecek. Ayrıca istihdamı ve yeşil kalkınmayı desteklemek için yerel, kapsayıcı, yeşil ve yenilikçi altyapı yatırımlarının inşasına öncelik verilecek. Bu kapsamda ORAN tarafından, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesi'nde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birlikleri için tasarlanan 'TR72 Sosyal Kapsayıcı ve Yeşil Geçiş Hızlandırıcı Hibe Desteği' ile Avrupa Birliği'nin 2020 Yeşil Taksonomi Tüzüğü'ne uygun olarak aşağıdaki çevresel hedeflere katkı sağlayan projeler desteklenecek.

Destek programı ile ilgi rehber ve dokümanlara www.oran.org.tr adresinden ulaşılabilecek. - KAYSERİ