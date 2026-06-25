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Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen destek programının sonuçları açıklandı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Destek Programı kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan TR33 Bölgesi'nde 46 proje desteklenmeye değer bulundu. Toplam bütçesi 307 milyon TL'yi aşan projelerle KOBİ'lerin yeşil dönüşümü ve sürdürülebilir istihdam hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Destek Programı (SGR) kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda TR33 Bölgesi'nde toplam 46 proje desteklenmeye değer bulundu.

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan TR33 Bölgesi'nde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandırmak, sürdürülebilir üretim uygulamalarını yaygınlaştırmak ve yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla yürütülen programa toplam 57 proje başvurusu yapıldı.

İdari, teknik ve mali değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından 46 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Desteklenecek projelerin toplam bütçesinin 307 milyon 101 bin 736 TL olduğu açıklandı.

İller bazında yapılan değerlendirmelerde, Afyonkarahisar'dan başvurusu yapılan 7 projeden 5'i, Kütahya'dan sunulan 4 projenin tamamı, Manisa'dan başvuran 20 projeden 15'i ve Uşak'tan sunulan 26 projeden 22'si destek almaya hak kazandı. Kütahya'dan yapılan tüm proje başvurularının başarılı bulunması dikkat çekti.

Program kapsamında desteklenecek projelerle işletmelerin çevresel sürdürülebilirlik performanslarının artırılması, kaynak verimliliğinin geliştirilmesi, düşük karbonlu üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yeşil dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan yeni istihdam imkanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Program sonuçlarını değerlendiren Kutlu Eser, TR33 Bölgesi'nden programa gösterilen yoğun ilginin işletmelerin yeşil dönüşüme uyum sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti. Eser, desteklenecek projelerin bölgedeki işletmelerin rekabet gücünü artıracağını, çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sunacağını ve yeni istihdam fırsatları oluşturacağını ifade etti.

Zafer Kalkınma Ajansı yetkilileri, programa başvuru yapan tüm işletmelere ve süreçte katkı sunan paydaşlara teşekkür ederek, destek almaya hak kazanan projelerin bölge ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sağlamasını temenni etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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