TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü'nde Görev Değişimi
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç'un yerine Bekir Güre atandı. Devir teslim töreninde Tunç'a plaket verildi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü'nde görev değişimi yaşandı.
Bursa İl Koordinatörü olarak 4 yıldır görev yapman Bilal Tunç'un yerine TKDK Kars İl Koordinatörü Bekir Güre atandı. Devir teslim töreninde, eski koordinatör Tunç'a yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi. - BURSA