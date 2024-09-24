Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü'nde görev değişimi yaşandı.

Bursa İl Koordinatörü olarak 4 yıldır görev yapman Bilal Tunç'un yerine TKDK Kars İl Koordinatörü Bekir Güre atandı. Devir teslim töreninde, eski koordinatör Tunç'a yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi. - BURSA