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Tire Salı Pazarı, Türkiye'nin En Büyük Açık Hava Pazarı

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İzmir'in Tire ilçesinde bulunan 225 yıllık tarihçesiyle Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı, her salı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 2 bin tezgahın bulunduğu pazar, yerel ürünlerden el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede ürün sunarak ekonomiye canlılık katıyor.

İzmir'in Tire ilçesinde, tarihi 1800'lü yıllara dayanan 225 yıllık Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı, her salı iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalıkla binlerce kişiyi ağırlıyor. Her sokağı süsleyen 2 bin tezgahın açıldığı pazar, asırlık gelenek olan 08.30'daki pazar duasıyla satışa başlıyor.

Tire ilçesinde, tarihi 1800'lü yıllara dayanan Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı, her salı Ege Bölgesi'nin hemen hemen her ilinden ziyaretçilerini konuk ediyor. Geceden kurulmaya başlanan pazar tezgahlarıyla esnaf, her salı gelenek haline gelen 08.30'daki hoparlörden yapılan pazar duasıyla satışa başlıyor.

Her sokak başında tezgah var, dile kolay 2 bin tezgah

Tire Salı Pazarı o kadar büyük ki, 2 bin adet pazar tezgahı hemen hemen her sokağı kaplıyor. Tezgahların uzunluğu kilometreyi buluyor. Yabancı turistlerin bile ilgisini çeken pazar sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adını duyururken; yöreye özgü sebze ve meyve çeşitlerinden el sanatlarına, kuruyemişlerden balıklara kadar binlerce ürün tezgahları süslüyor. Bu anlamda pazar, her hafta ciddi anlamda ekonomiye de canlılık getiriyor.

"Bütün sokaklar pazar"

İlçenin tarihi hafızalarından emekli öğretmen Yılmaz Göçmen, pazarın Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı olduğunu söyledi.

Yılmaz Göçmen, "Açık pazar olarak Türkiye'nin en büyük, dünyada ikinci sırada. Orta Park'tan; yani Cumhuriyet Meydanı'ndan yukarı Ulu Camii'ye kadar olan alanda, bütün sokaklar pazardır. Onlarca tezgah her salı, sabah saat 08.30'da pazar duasıyla açılır. Bisküvi kutusunda yumurta satan esnafında tezgahı var, pazarda gördüğünüz gibi 8 metre, 10 metre yayılmış alanlarda tezgahtır. Bütün sokaklar pazar. Esnafın başlattığı bir gelenektir. 1800'lü yıllara kadar gidiyor geçmişi. Her yerden; Ödemiş'ten, Bayındır'dan, Selçuk'tan, Aydın'dan çok sayıda esnaf geliyor" dedi.

Tire Pazarcılar Odası Başkanı Cengiz Kaşan da, büyük olması sebebiyle pazarda canlılık olduğunu ifade etti. Kaşan, "Bu bir gelenek. İğne atsanız yere düşmeyecek bir pazar. Türkiye'nin en büyük pazarı olduğu için çok yoğun oluyor" ifadelerine yer verdi.

Pazara alışverişe gelen Gülcan Karaali de, "Çok büyük bir pazar, bayağı gezdim. Pırasasından tutun, patatesine ve meyvesine kadar her şeyi aldık; fiyatlar el yakıyor. Her salı buradayız. Aklınıza neler geliyorsa var" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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