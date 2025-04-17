TİKA, Somali'de Kadın Mahkumlar için Terzilik Atölyesi Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Merkez Cezaevi'nde terzilik atölyesi kurdu. Atölye, cezaevinden tahliye olan kadın mahkumların meslek edinmelerine ve üretim yapmalarına imkan sağlayacak.

Topluma kazandırmayı ve yeniden suç işlemeyi önlemeyi amaçlayan proje kapsamında eski mahkumlar terzilik eğitimi alarak uzmanlaşma fırsatı elde edecek. Böylece mahkumların tahliye sonrası ekonomik hayata uyum sağlamaları ve üretken bireyler olarak topluma yeniden kazandırılmaları hedefleniyor. Projenin açılış törenine Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Mohamoud Sheikhali, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, TİKA yetkilileri ve cezaevleri yönetimi temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Moallin, atölyenin insanların yeniden suça yönelmesini engelleyeceğine inandığını belirterek, TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Aktaş ise, her insanın ikinci bir şansı hak ettiğini ve kurulan atölyenin de bu amaca hizmet edeceğini vurguladı.

Atölyede üretilen tekstil ürünlerinin yerel pazara katkı sunması ve katılımcılara gelir elde etme imkanı sağlaması sayesinde projeyle sosyal rehabilitasyona da önemli bir destek sağlanması amaçlanıyor. - ANKARA