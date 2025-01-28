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Yangınlar sonrası bakanlık devreye girdi, savunmaları istendi

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Ticaret Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen yangın malzemesi denetimlerinde 395 işletmenin 351'inden savunma talep edildiğini duyurdu. Denetimlerde toplam 5,154 ürün incelendi. Bolu'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Alanya'da da 12 katlı bir otel inşaatında yangın çıkmıştı.

Ticaret Bakanlığı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yangın malzemesi denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde denetlenen işletme sayısı 395'tir, toplam denetlenen ürün sayısı 5 bin 154'tür, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı 351'dir."

Ticaret Bakanlığı'ndan Yangın Malzemesi Denetimi: 351 İşletmeye Savunma İstendi

BOLU'DA OTELDE ÇIKAN YANGINDA 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın da yer aldığı 19 kişi tutuklanmıştı.

ALANYA'DA OTEL İNŞAATINDA YANGIN ÇIKTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 katlı otel inşaatında yangın çıkmış, 4 işçi itfaiye tarafından kurtarılırken Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangında can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı.

Yangınlar sonrası bakanlık devreye girdi, savunmaları istendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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