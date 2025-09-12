Haberler

Ticaret Bakanı'na Buldan Bezi Gömlek Hediye Edildi
Denizli'de düzenlenen ihracat ödül törenine katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a, Buldan bezinden üretimi yapılan doğal klima özellikli bir gömlek hediye edildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de ihracatın yılları ödül törenine katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a, doğal klima özelliği nedeniyle tescillenen Buldan bezinden üretilen gömlek hediye edildi.

Bir dizi ziyaret için Denizli'ye gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a, AK Parti Buldan İlçe Başkanı Ömer Özbay tarafından Buldan bezinden üretilmiş gömlek hediye edildi. Denizli İl Başkanlığı makamında Ticaret Bakanı Bolat'a Buldan bezinden üretilen gömleği takdim eden İlçe Başkanı Ömer Özbay, gömleğin doğal klima özelliğine sahip olduğuna dikkat çekti. Bu yönüyle coğrafi işaret tesciliyle üretim yapıldığını vurgulayan Özbay, Bakan Bolat'a tamamen organik doğal pamuk ipliğinden imal edilen gömleği, güzel günlerde giymesi temennisinde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
