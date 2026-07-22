Haberler

THY Farnborough Havacılık Fuarı'nda 3 yeni anlaşmaya imza attı

THY Farnborough Havacılık Fuarı'nda 3 yeni anlaşmaya imza attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları, Farnborough Havacılık Fuarı'nda HAVELSAN ve CAE ile simülatör anlaşmaları imzaladı, sürdürülebilir yakıt fonuna katıldı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında şirketin üç önemli anlaşmaya imza attığını duyurdu.

Türk Hava Yolları, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda önemli iş birliklerine imza attı. Fuarda Türk Hava Yolları'nın hedefleri doğrultusunda görüşmeler gerçekleştirildiğini kaydeden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, 3 anlaşma imzalandığını duyurdu.

"Ülkemize ve sektörümüze katkı sunmaya devam edeceğiz"

Fuar ziyareti ve yapılan anlaşmalarla ilgili Linkedın hesabından açıklamalarda bulunan Murat Şeker, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Hava Yolları olarak, havacılık endüstrisinin en önemli buluşma merkezlerinden biri olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda hedeflerimiz doğrultusunda görüşmeler gerçekleştirdik ve paydaşlarımızla bir araya geldik. Fuar kapsamında bizim için büyük önem arz eden 3 anlaşma imzaladık. Simülatör alanında en önemli paydaşlarımızdan biri olan milli markamız HAVELSAN'la 8 Tam Uçuş Simülatörü ve 4 Uçuş Eğitim Cihazı için sözleşme imzalarken, bir diğer paydaşımız Canadian Aviation Electronics ile de 2'si opsiyonel 7 adet Tam Uçuş Simülatörü ve 2 adet Uçuş Eğitim Cihazı için anlaştık. Böylece, büyüyen filomuzla birlikte artan pilot ihtiyacımızı karşılamak amacıyla eğitim altyapımızı daha da güçlendirmek için önemli adımlar attık. Dar ve geniş gövde farklı uçak tiplerini kapsayan bu siparişlerimizle birlikte eğitim altyapımızı ve hizmet kalitemizi daha da artıracağız. Bir diğer imzayı ise sürdürülebilir havacılık yakıtlarının üretim kapasitesini artırmak ve havacılık sektörünün karbon azaltım hedeflerini desteklemek amacıyla oluşturulan SAFFA Fonu'na katılmak için attık. Uzun vadeli büyüme stratejimiz, sürdürülebilirlik odaklı hedeflerimiz ve tedarik zinciri güvenliği vizyonumuzla küresel havacılığın geleceğine ve dönüşümüne yatırımlarımızı daha da geliştireceğiz.

2033 yılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya, yerli ve uluslararası paydaşlarımızla birlikte Ortaklığımıza, ülkemize ve sektörümüze katkı sunmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı

Sinem Dedetaş da kararını verdi

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

Ahbap soruşturması genişliyor! 5 ünlü ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe pastanın üzerine kremayı döküyor! Bir yıldız daha

Fenerbahçe pastanın üzerine kremayı döküyor! Bir yıldız daha
CHP'li Gürer: Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim

Bir vekil daha Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

Dünya Kupası finalinde Acun'un eşine tribünlerden büyük tepki
İHA'ların vurduğu bölgeden yeni görüntü! Zelenski'den açıklama var

Ülkenin kalbini İHA'larla vurdular! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın