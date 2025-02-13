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TGS, All Nippon Airways'in İstanbul Havalimanı'na Yer Hizmeti Vermeye Başladı

TGS, All Nippon Airways'in İstanbul Havalimanı'na Yer Hizmeti Vermeye Başladı
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Türk Hava Yolları ve TAV'ın ortak şirketi TGS, Japonya'nın önde gelen havayolu şirketi All Nippon Airways'in (ANA) İstanbul Havalimanı'ndaki yer hizmetini üstlendi. İlk uçuş 12 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşti.

Türk Hava Yolları ve TAV 'ın ortak şirketi olan TGS Yer Hizmetleri Japonya'nın önde gelen havayolu şirketlerinden All Nippon Airways'in (ANA) yer hizmeti vermeye başladı.

İstanbul havalimanı'na uçuş başlatan Japon havayolu All Nippon Airways'in (ANA) yer hizmetini TGS vermeye başladı. Türkiye'nin lider yer hizmetleri şirketi olarak, dünyanın sayılı Japonya'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan All Nippon Airways (ANA) ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu çerçevede ANA'nın İstanbul Havalimanı'na gerçekleştireceği uçuşlara yer hizmetini TGS verecek.

ANA'nın İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşu, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Tokyo Haneda (HND) - İstanbul (IST) hattında gerçekleşti. NH219sefer sayılı uçak saat 15: 05'te İstanbul'a iniş yaptı. Dönüş seferi olan NH220 ise aynı gün 18: 10'deİstanbul'dan Tokyo Haneda'ya (HND) hareket etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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