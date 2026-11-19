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Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma B Termik Santrali'nde üretimin durması ve şirketin iflas başvurusunun ardından işçilerin ve Soma esnafının alacaklarına ilişkin belirsizlik sürerken, TÜRK-İŞ'e bağlı TES-İŞ Sendikası, işçilerin ödenmeyen maaş ve kıdem tazminatlarının yanı sıra Torku döneminden kalan diğer alacakların tahsil edilmesi talebiyle santral önünde basın açıklaması yaptı.

TES-İŞ Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler ve Sendika Genel Başkan Yardımcısı Fatih Erçelik, yaptıkları konuşmalarda işçilerin alacaklarının ödenmesi ve santralin yeniden üretime başlaması çağrısında bulundu. Sendika temsilcileri, yaşanan krizin yalnızca santral çalışanlarını değil, Soma ekonomisinin tamamını etkilediğine dikkati çekti.

"ALIN TERİMİZİ TORKU'YA BIRAKMAYACAĞIZ"

TES-İŞ Soma Şube Başkanı Girginler, santral çalışanlarının yanı sıra esnafın ve Soma halkının da alacaklarının bulunduğunu belirterek, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Girginler, "Bu sıkıntılı süreci birlik ve beraberlik içinde hep beraber buraya kadar getirdik. İş yerimiz en kısa sürede çalışmaya başlayacak. Burada hem çalışan arkadaşlarımızın hem Soma halkının alacakları söz konusu. Kıdem tazminatımızdan bir buçuk aylık maaşımıza kadar, esnafımızın ve bütün Soma halkının alacaklarını Torku'ya bırakmayacağız" dedi.

Alacakların tahsili için gerekirse Konya'ya gideceklerini ve Konya Şeker önünde çadır kuracaklarını belirten Girginler, mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

"TORKU KOCA BİR KENTİN EKONOMİSİNİ ÇÖKERTTİ"

TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Erçelik ise krizin santral çalışanlarının yanı sıra özel maden ocaklarını, nakliye sektörünü ve esnafı da etkilediğini söyledi.

Soma B Termik Santrali'nin TKİ'ye olan kömür borcunun 20 milyar lirayı aştığını belirten Erçelik, Erçelik, "Bu ülkede 'Şirketimiz battı, paramız yok' demenin ne kadar kolay olduğunu gördük. Torku, TKİ'ye olan 20 milyar lirayı aşan kömür borcunu ödemeden santrali adeta hurda yığını halinde bırakarak çekip gitti" ifadelerini kullandı.

Şirketin üretimi durdurduğunu ve 25 Eylül'de iflas başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Erçelik, Ankara'da ve TBMM'de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Santralin icra yoluyla TKİ'ye devredilmesi ve işletmesinin EÜAŞ tarafından yürütülmesine ilişkin süreci değerlendiren Erçelik, devir işlemlerinin ardından çalışanların yeniden iş başı yapabilmesi için gerekli adımların atılmasını beklediklerini belirtti.

"MAAŞIM VE TAZMİNATIM İÇERİDE KALDI"

Basın açıklamasına katılan işçiler de ödenmeyen maaşları ve kıdem tazminatları nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlattı.

Bir işçi, bazı çalışanların yaklaşık iki aydır, temizlik işçilerinin ise üç aya varan süredir maaş alamadığını belirtti. İş akitlerinin sona erdirildiğini anlatan çalışan, 4 Ekim itibarıyla ücretsiz izne çıkarıldıklarını söyledi.

Santralde 14 yıl çalıştığını belirten işçi, "İçeride bir buçuk aylık maaşım kaldı, artı kıdem tazminatım kaldı. Bütün arkadaşlarımın maaşları ve tazminatları içeride. Biz emeğimiz için buraya geldik, hakkımızı aramaya geldik. Biz başka bir şey istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz" dedi.

İşini kaybetmesinin ardından kira, elektrik faturaları ve banka borçlarını ödemekte zorlandığını anlatan işçi, ailesinin desteğiyle geçinmeye çalıştığını ifade etti.

İlkokul dördüncü sınıfa giden oğlunun günlük 100 liralık harçlığını bile her zaman karşılayamadığını belirten işçi, yaşadıkları geçim sıkıntısını dile getirdi.

Kaynak: ANKA