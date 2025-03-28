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Tercan'da Terziler Bayram Yoğunluğuna Hazır

Tercan'da Terziler Bayram Yoğunluğuna Hazır
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Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla Erzincan'ın Tercan ilçesindeki terziler, artan müşteri talepleriyle yoğun bir tempoyla çalışıyor. Müşteriler, yeni giysilerini terzilere uyarlatmak için dükkanları ziyaret ediyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte terziler yoğun mesai yapıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışverişlerde hareketlilik yaşanıyor. Bayram için yeni giysiler alan vatandaşlar, doğru bedenlerine göre yaptırmak için terzilerin kapısını çalıyor. Yoğunluk nedeniyle müşterinin işlerini yetiştirmeye gayret eden terziler ise iftardan sonra açtıkları dükkanlarında çalışmalarına devam ediyor.

Tercan merkezde terzilik yapan Üzeyir Çini, "İşlerimiz bir haftadır çok güzel, bayağı bir artış var. İnşallah böyle devam eder. Müşterinin getirdiği malzemeleri yetiştirmek için yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Ben iftarımı açıp dükkana tekrar geliyorum yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Vatandaşlar mağazalardan aldıkları kıyafetleri daraltmak için veya genişletmek için daha çok geliyorlar. Öncelerde geleneksel kıyafetler diktirmeye gelen müşterilerimiz oldukça fazlaydı. Şimdilerde vatandaşlar hazır giyime daha çok yöneliyor" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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