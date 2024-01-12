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Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Yeni Yıl Konseri

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Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Aytaç Karausta şefliğinde düzenlediği özel konser programıyla yeni yıla merhaba diyor. Konser, 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da ücretsiz olarak izlenebilecek.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Yeni Yıl Konseri ile izleyici karşısına çıkacak.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Aytaç Karausta şefliğinde çalışmalarına devam ederken birbirinden özel konser programları düzenlemeyi sürdürüyor.

Bugüne kadar sahnelediği performanslarla beğeniyle takip edilen koro, Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserde, sevilen eserleri Şef Aytaç Karausta yönetiminde yeni yıl için icra edecek. Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun çeşitli yörelerden derlenen eserleri seslendireceği konser, 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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