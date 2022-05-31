Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Almanya'da Deneyimlerini Paylaştı - Haberler

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Alman Dışişleri Bakanlığı ve Alman Şehirler Birliği tarafından düzenlenen 1. Alman- Türk Kentsel Diplomasi Forumu'na katıldı. "Alman- Türk İlişkileri: Belediyeler arasında iş birliğinin önemi ve potansiyeli" konulu panelde konuşan Başkan Ataç, deneyimlerini paylaştı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Tepebaşı Belediyesi'nin projelerini anlatmaya devam ediyor.

Son olarak Başkan Ataç, Berlin'in ev sahipliğinde Alman Dışişleri Bakanlığı ve Alman Şehirler Birliği tarafından düzenlenen 1. Alman- Türk Kentsel Diplomasi Forumu'na katıldı. Berlin Büyükşehir Belediyesi ve Alman - Türk ortak kurumlarının iş birliğiyle gerçekleştirilen forumda Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri olan Treptow Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel, Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Giffey, Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Güneydoğu Avrupa, Türkiye, EFTA ülkeleri, AGİT ve Avrupa Konseyi'nden Sorumlu Komisyon Üyesi Büyükelçi Susanne Schütz de yer aldı.

PANEL DÜZENLENDİ

İki gün süren etkinlik, Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Giffey'in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından "Alman-Türk İlişkileri: Belediyeler arasında işbirliğinin önemi ve potansiyeli" konulu panel düzenlendi. Panelde, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Alman-Türk Kardeş Şehirler Derneği'nden Özcan Mutlu, Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda ve Nürnberg Şehri Uluslararası Ofis Başkanı Christine Schübler konuşmacı olarak yer aldı.

GİRİŞİMLER DESTEKLENİYOR

Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, Kasım 2017'de Berlin Treptow Köpenick Belediyesi ile kardeş şehir olduklarını hatırlattı. Ataç, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nin SSP1 Projesi ile hayata geçtiğini ve bu merkezde mülteciler de dahil sosyal ve yaratıcı girişimler desteklendiğini belirtti. Ataç konuşmasında, Yerel Uzman Projesinin başarıyla hayata geçirildiğini, 4 kısa videodan oluşan tanıtım çekimlerinin ise Tepebaşı Belediye Hizmet Binası, Yeryüzü Ekoloji Okulu ve Sosyal Kuluçka Merkezi'nde gerçekleştiğini anlattı.

Forum, 'Göç ve uyum sürecini şekillendirmek için belediye çalışmaları', 'Gençlik Değişimi (Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya)', 'Kadına Şiddetin Önlenmesi, ruh sağlığı ve psikososyal destek', 'Dijital Şehir: Doğal afetler ve diğer olağanüstü durumlarda veri yönetiminde iş birliği' konulu çalıştaylar ile devam etti.

ANKA / Yerel