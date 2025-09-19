TEKNOFEST, Teknolojide Geleceği Şekillendiriyor

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Dünyada savaştan değil barıştan beslenen bir nesil yetişiyor. TEKNOFEST kuşağı gönlüyle vicdanıyla da fark oluşturuyor. Dünyanın en modern yaklaşımlarından Çelik Kubbe'yi adım adım inşa ediyoruz. Gece gündüz milletimizin desteğiyle dur durak bilmeden çalıştığımızı buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Aselsan Ankara'da Avrupa'nın en büyük radar ve elektronik harp tesisine sahip. Bu teknolojide de dünyanın son teknolojisine ulaşmış durumdayız" dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknolojiye gönül veren milyonları bu kez İstanbul'da buluşturdu. Aselsan tarafından geliştirilen Çelik Kubbe unsurları da TEKNOFEST'te sergilendi.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Şu anda Aselsan'nın geliştirdiği sistemlerin önünde duruyoruz. Çelik Kubbe'nin bazı unsurları. Tüm bu işler insanla oluyor gerçekten. Aselsan'nımızın ve şirketlerimizin ve savunma sanayinin esas gücü o yetişmiş insan kaynağıdır. O yüzden TEKNOFEST geleceğin projelerini geliştirecek gençlere yapılan en büyük yatırım en önemli faaliyetlerden biri. Buranın paydaşı olmak parçası olmak bizim için gurur verici. Her geçen gün büyüdüğünü görmek geliştiğini görmek, her TEKNOFEST'te bir seviye ilerlediğimizi görmek, milletimizin desteğini görmek bizi oldukça memnun ediyor. Buralarda geleceğin teknolojilerinde yapacaklarımızın yarışmalarını yapıyoruz. İşte bugün hava savunma sistemlerimizin önünde duruyoruz arkamızda gelişmiş hava savunma sistemleri var. Şu anda hava savunma sistemleri yarışması devam ediyor. TEKNOFEST içerisinde. Hemen yan tarafımızda insansız deniz araçlarımız var" ifadelerini kullandı.

"Dünyada savaştan değil barıştan beslenen bir nesil yetişiyor"

"TEKNOFEST kuşağı gönlüyle vicdanıyla da fark oluşturuyor" diyen Akyol, "Geçtiğimiz haftalarda insansız sualtı araçların yarışmalarını yaptık. İşte yapay zeka ile ilgili bütün ürünlerde çalışıyoruz. Hemen arkamızdaki stantlarda havacılıkta yapay zeka yarışmaları var. Dolayısıyla savunma sanayinde tarıma gıdadan afete bütün teknolojilerde burada ciddi bir çalışma var. Yabancı konuklarımız oldu gerçekten birçoğu hayranlıkla bu festivali bu etkinliği takip ediyorlar. Biz paydaş olmaya destek olmaya devam edeceğiz. Bu gençlerle geleceğin Türkiye'sini inşa edeceğiz. Ama aynı anda aklıyla bilgisiyle gerçekten fark ortaya koyan bu Gençlik, bu TEKNOFEST kuşağı gönlüyle vicdanıyla da fark oluşturuyor. Buralarda dünyaya barış ve huzuru tesis edecek bir nesil yetişiyor. Dünyada savaştan değil barıştan beslenen bir nesil yetişiyor. Yıkan, yakan yıpratan değil imar eden bir nesil yetişiyor. Bunların desteklenmesi bunların giderek artması ülkemizin geleceğinin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Çelik Kubbe'nin adım adım inşa edildiğini söyleyen Akyol, "Aselsan, 50 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ambargolardan ders almış bir milletin iradesiyle kurulmuş bir şirket. O gün aldığımız ders kimseye muhtaç olmadan bağımsız bir savunma sanayini inşa etmekti. Bugün 50'nci yılda geldiğimiz noktada Avrupa'nın en büyük hava savunma sistemlerini üretici tesislerin inşaatına başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızla dünyanın en modern yaklaşımlarından Çelik Kubbe'yi adım adım inşa ediyoruz. Dünya çapında bir iş geldiğimiz seviye gerçekten gurur duyulacak bir seviye ama yapılacak çok iş olduğunu, daha fazla üretmek için gece gündüz çalıştığımızı ve her geçen yıl bir öncekinden daha fazla sistemi teslim ettiğimizi söyleyebilirim. Kahraman ordumuz bunların yerleşimini nerede kullanılacağını ne kadar kullanılacağını ne zaman kullanılacağını çok iyi bir şekilde planlıyorlar. Bize düşen teknolojik olarak yeni sistemleri eklemeye devam ederken kazandığımız yeteneklerden daha fazla üretmek. İşte son teslimat töreninde cumhurbaşkanımızın katıldığı törende 47 unsuru teslim ettik ama her geçen gün ve yıl daha fazlasını teslim edecek yeni yetenekler ekleyecek şekilde yol haritamıza sabit bir şekilde devam ediyoruz. Gece gündüz milletimizin desteğiyle durdurak bilmeden çalıştığımızı buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Etkinliklerimizin bir kısmını burada milletimizin de görmesine imkan sağlandı, ben tekrar destekli" ifadelerini kullandı.

Radar sistemi hakkında konuşan Akyol, "Radarlarda Çelik Kubbe'nin parçaları havada olan bütün tehditleri erken safhada görmek ona göre hava sahasını kontrol etmek üzere kurgulanmış şunu söyleyebilirim Aselsan Ankara'da Avrupa'nın en büyük radar ve elektronik harp tesisine sahip bu teknolojide de dünyanın son teknolojisine ulaşmış durumdayız. Galyum nitrat tabanlı radar sistemlerini entegre devresinden başlayacak şekilde tamamını geliştirmiş ve üretmiş durumdayız. Daha fazlasının teslim edilmesi, daha uzun menzillere çıkılması yönünde de devamlı bir AR-GE çalışması yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL