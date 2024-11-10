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Tekirdağ'da Zeytin Hasadı Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ'da Zeytin Hasadı Etkinliği Düzenlendi
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Vali Recep Soytürk'ün katılımıyla zeytin hasadı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte zeytin ağaçlarının hasadı yapılarak, elde edilen zeytinlerle zeytinyağı üretimi gerçekleştirildi. Vali Soytürk, zeytin yetiştiriciliği ile ilgili bilgi alarak, üreticilerin taleplerini dinledi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytin hasadı etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve beraberindeki heyet, Şarköy ilçesinde zeytin hasadı etkinliğine katıldı. İlk olarak 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edilerek, okul bahçesindeki zeytin ağaçlarının hasadı gerçekleştirildi. Toplanan zeytinler, okulun gıda bölümü laboratuvarında bulunan zeytinyağı makinesinde işlenerek, zeytinyağı elde edildi. Heyet, elde edilen yağların asit oranları hakkında bilgi alarak, okulun sabun ve kolonya üretim süreçlerini de inceledi. Daha sonra İğdebağları Mahallesi'nde bulunan bir zeytin bahçesinde hasat yapıldı. Vali Soytürk ve beraberindeki protokol üyeleri, zeytin yetiştiriciliği ve hasat süreci hakkında bilgi aldıkları bahçede hasadın bol ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Marmarabirlik bünyesindeki S.S. 987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi de ziyaret edilerek, çiftçilerden gelen zeytinlerin alım süreci hakkında bilgi alındı.

İğdebağları Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda ise muhtarlar, zeytin üreticileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Soytürk, talep ve sorunları dinleyerek, çözüm için gereken çalışmaların yapılacağını belirtti. Etkinliğin devamında Eriklice ve Mürefte mahallelerinde faaliyet gösteren zeytin ve zeytinyağı işleme tesisleri ziyaret edilerek, zeytinyağı şişeleme ünitesinin açılışı gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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