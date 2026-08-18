Haberler

Tekirdağ'da kayıtlı araç sayısı 398 bin 780'e ulaştı

Tekirdağ'da kayıtlı araç sayısı 398 bin 780'e ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre Tekirdağ'da Temmuz sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısı 398 bin 780 oldu. Bunların 198 bini otomobil. Aynı ay 9 bin 409 araç el değiştirdi. Türkiye genelinde ise kayıtlı araç sayısı 34,7 milyonu buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tekirdağ'da 2026 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 398 bin 780'e ulaştı.

Tekirdağ'daki toplam taşıtların 198 bin 74'ünü otomobiller oluştururken, 83 bin 106 motosiklet, 56 bin 201 kamyonet, 34 bin 842 traktör, 13 bin 161 kamyon, 6 bin 484 minibüs, 5 bin 434 otobüs ve 1 bin 478 özel amaçlı taşıt bulunuyor.

Temmuz ayında 9 bin 409 taşıt el değiştirdi

Kentte Temmuz ayında noterler aracılığıyla toplam 9 bin 409 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinin 5 bin 882'sini otomobiller oluştururken, 1.480 motosiklet, 1.261 kamyonet, 313 traktör, 190 minibüs, 148 kamyon, 115 otobüs ve 20 özel amaçlı taşıt el değiştirdi.

Türkiye'de 34,7 milyon taşıt trafiğe kayıtlı

Türkiye genelinde ise Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 34 milyon 746 bin 396 oldu. Bu taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

Erdoğan’ın onayladığı yasa sonrası jet hamle! Kurul göreve başladı
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme

Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! Meclis’e geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wilfried Singo'ya Premier Lig'den bomba talip

Talibi bomba! O da gidiyor
Odaya aldılar! Galatasaray'dan Torreira için kritik hamle

Dananın kuyruğu resmen kopuyor! Son karar verilecek
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi

Bu nasıl bir ahlaksızlık? Kapağı açan ekipler bile şaşıp kaldı

Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan beklenmedik hamle

Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan şaşırtan karar
Bolu'da yalnız yaşayan kadın balkonunda ölü bulundu

Yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın balkonda ölü bulundu
Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık şort giyemeyecek
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Meydandaki sözleri pahalıya patladı! Rabia Coşkun gözaltında