Manisa'da Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Manisa'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası düzenlenen törenle kutlandı. Törende bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "Türk polisi, birlik ve beraberliğimize kastedecek her türlü ihanet şebekelerini bertaraf etme azim ve kararlılığındadır. Tek hedefimiz daha huzurlu daha güvenli bir Manisa'dır" dedi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine, Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Karaca, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Bilim Sanayi Müdürü Mehmet Üçbaş, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Törende İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş tarafından anıta çelenk sunuldu. Daha sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende bir konuşma yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Türk Polis Teşkilatının 179 yıldır ülkenin huzurunu ve güvenliğini sağladığını söyledi. Aktaş, "10 Nisan Polis Günü aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü, Türk polisine armağan ettiği bir şükran günüdür. Teşkilatımız kurulduğu 1845 yılından bugüne kadar huzur ve istikrarın sağlanması için hem kentlerde hem de kırsal hem de son dönemlerde sınır ötesinde kahramanca mücadele ederek devletin gücünü suçlulara gösterirken, şefkatli elini de mazlumlara uzatmaktadır. Her geçen gün yenilenen teknolojik imkanlarıyla, çağın gereklerine uygun araç gereç ve teçhizatıyla, kaliteli ve donanımlı personel yapısıyla; başta hain terör örgütleri olmak üzere, uyuşturucu, organize suç örgütleri, kaçakçılık ve diğer suç unsurlarına karşı kararlı bir mücadele yürütmektedir" dedi.

Manisa polisinin il genelinde asayişi sağlama noktasında olayların aydınlatılmasında yüzde 91'lik bir başarı yakaladığını vurgulayan Aktaş, "Manisa polisi suç ve suçluyla mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam etmektedir. İl genelinde asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız olumlu sonuçlar vermiş, olayların aydınlatılması yönünde yüzde 91'lik bir başarı sağlanmıştır. Uyuşturucu son derece hassas olduğumuz ve odaklandığımız bir konu, ülkemizin gençlerini, geleceğimizi ve istikbalimizi teminat altına alma ve onları sağlıklı birer birey olarak yetiştirme noktasında polisiye tedbirlerimizi özellikle okullar bölgesinde yoğunlaştırıyoruz. Bu doğrultuda il merkezinde eğitim-öğretim yılı başlangıcında 63 okulda Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak 'Güvenli Okul Koordinasyon Görevlisi' adı altında personel görevlendirilmiştir" dedi.

Terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ettiklerini ifade eden Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta FETÖ ve PKK terör örgütleri olmak üzere milli güvenliğimizi tehlikeye düşürecek her türlü terör örgütlerine karşı birimlerimiz kahramanca mücadele etmektedir. Sahada dost ve kardeş jandarma teşkilatı ile koordineli bir şekilde ülkemizin birlik, beraberlik ve güvenliği için müşterek operasyonlar icra etmekteyiz. Adalete hizmet etmek, kimsesizlerin kimsesi olmak, yardıma ihtiyacı olanın ilk kapısı olmak, vatan müdafaası-mukaddesatın savunulması gibi çok kıymetli görevleri olan Türk polisi; birlik ve beraberliğimize kastedecek her türlü ihanet şebekelerini de bertaraf etme azim ve kararlılığındadır. Tek hedefimiz ise daha huzurlu daha güvenli bir Manisa'dır. Polis çalışırken en büyük desteğini vatandaştan alır, Manisalı hemşerilerimin bu konudaki duyarlılığına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor, şehzadeler yetiştiren bu güzel şehirde suç ve suçlulara karşı kararlılıkla verdiğimiz bu mücadelede bize bugüne kadar verdiğiniz desteğin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla milletimizin barış ve emniyet içerisinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle teşkilatımızın her kademesinde görev yapan personelimizin 179. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, fedakarca yürüttüğünüz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, bizlerden desteğini esirgemeyen eş ve çocuklarımıza da şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MANİSA