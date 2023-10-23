Taşovalı öğretmen ve öğrencilerden Filistinliler için yardım etkinliği

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir okulda İsrail'in saldırılarından zarar gören Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Taşova Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte Rehber Öğretmen Tuğba Erdoğan, kolları sıvayıp hamur açtı.

Öğrencilerinden çıkan yardım fikrine destek olmak istediklerini belirten Tuğba Erdoğan, "Hep birlikte Filistin'e destek olmak, onların yanlarında olduğumuzu göstermek için, azıcık çorbada bizimde tuzumuz olsun istedik. İnşallah yardımlarımız yerine ulaşır. Onlarda bir an önce bu zulümden kurtulurlar ve refaha ererler" dedi.

Müdür Baş Yardımcısı Metin Yaman ise, "Okulumuzda 7'den 70'e Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla etkinlik düzenledik. Elde ettiğimiz maddi kazançları oraya göndereceğiz" diye konuştu. - AMASYA