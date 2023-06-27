Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan: 'Benim Tek Amacım Tarsus. Tarsus İl Olursa Yaşam Kalitesi Artar, İnsanlar Mutlu Olur'

Tarsus Belediye Haluk Bozdoğan, gündeme dair soruları yanıtlamak üzere katıldığı bir programda ilçedeki çalışmaları ve projeleri anlattı. Bozdoğan, “Benim tek amacım Tarsus, ben başka bir şey düşünmüyorum. Kentimize 30 yıldan fazla hizmet ettim, halkımı iyi biliyorum. Bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğim, Tarsus il olursa yaşam kalitesi artar, ekonomik açıdan rahatlar, insanlar mutlu olur” dedi.

Tarsus Belediye Haluk Bozdoğan, gündeme dair soruları yanıtlamak üzere katıldığı bir programda ilçedeki çalışmaları ve projeleri anlattı. Bozdoğan, "Benim tek amacım Tarsus, ben başka bir şey düşünmüyorum. Kentimize 30 yıldan fazla hizmet ettim, halkımı iyi biliyorum. Bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğim, Tarsus il olursa yaşam kalitesi artar, ekonomik açıdan rahatlar, insanlar mutlu olur" dedi.

Gazeteciler Okan Çalışkan ile Mustafa Erdoğan'ın sunduğu "Enine Boyuna" programına konuk olan Tarsus Belediye Haluk Bozdoğan, devam eden proje ve çalışmaları tanıttı, soruları yanıtladı. Başkan Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Benim tek amacım Tarsus, ben başka bir şey düşünmüyorum. Kentimize 30 yıldan fazla hizmet ettim, halkımı iyi biliyorum. Bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğim, Tarsus il olursa yaşam kalitesi artar, ekonomik açıdan rahatlar, insanlar mutlu olur. Mersin'in hakları var, Adana'nın hakları var, ben de Tarsus'un haklarını biliyorum. Unutmayın ki siyaset ikinci adımda kalır, birinci adım Tarsus'un menfaatidir. Ben 2019'da göreve geldiğimde Tarsus Belediyesi borçlu bir belediyeydi. Her zaman eleştiriyi kabul ederiz ancak bir belediye olarak Türkiye'de kredi limitinde ilk beşteyiz. Bu belediye nerelerden buralara taşındı. Bu başarının bir devam hikayesi vardır. Ben aday olacağım çünkü bu kentin il olduktan sonra toparlanması gerekiyor. Tarım, sanayi, lojistik, istihdam.. Tarsus'a şu an 3 ana yerde otel yatırımları yapılıyor. Yat limanı yapılacak yine aynı şekilde. Çok yüksek rakamlarda turist girişi olacak kentimize. Esnafımız kazanacak, halk kazanacak. Bunlar kentimiz için yapılan hizmetler, adımlar ve iş birlikleridir. Tarsus'ta bu kadar önemli başarılı çalışmaları 2-3 yıllık çalışma ile zirveye ulaştıracağız."

Başkan Bozdoğan, 'Tarsus Plajı' projesi hakkında şunları söyledi:

"Ben bir belediye başkanı olarak Tarsus halkına şu sözü verdim: Yazın plajınıza kavuşacağız dedim. Plajın arka tarafına 30 yıl ekim yaptılar, kim yaptı belli yandaşlar yaptı, işgal ettiler, ücret alınmadı. Buraya müdahale etmesi gereken merci kamu kurumlarıdır, kaymakamlık ve valiliktir. Topraklar işgal edildi, kimse müdahale etmedi. Ancak doğal sit alanı dedikleri yerde halkımıza proje yapacak olsak hemen Adana Anıtlar Kurulu'na gideceksiniz diyorlar. Ekim yapan insanları valilik görmedi, kimse görmedi mi? Biz de çağırdık, buranın tahsisi Tarsus Belediyesi'nin gelin burayı boşaltın dedik. Marul ekili başkanım, kaldıralım söz dediler. Kameralarda kayıtlar var. Ardından biri çıkıp ben karpuz ektim, Mayıs sonu bekleyelim dedi, tamam dedik. Sonra bir baktık ki kaldırır kaldırmaz alana fıstık ekmişler. Orayı süren biz değiliz, bu işler hadi sürelim demekle olmuyor, bir kanunu var, evrakı var. Kaymakamlık gerekeni yaptı. Biz halkımıza söz verdik, bu alan hizmet alanı dedik. Tarsus Belediyesi'nin projesi başlayacak dedik. Vatandaşımızın plaj hayali var, ümidi var. Bir kişinin cebine para girecek diye ben halkımızın plaj ümitlerini yok edemem. Mobil tuvaletler geldi, beğenmedim çünkü orada çok modern olması gerekiyor. Plaja koyacağımız lavabolar çok modern olmak zorunda. Burada elimizdekilerin çoğunu kullanıyoruz. Ama bir an önce bazı yetki ve izinlerin bitmesi gerekiyor. Tarsus'u ikiye böldürmeyeceğiz diye söz vermiştik. 2 bin 700 metrelik alan tamamen alttan geçecek. Taksim Meydanı gibi çok büyük bir meydana kavuşulacak. Tarsus nefes alacak. Artık Tarsus'un ulaşım konusundaki bu netliği o kadar çok mutlu edecek ki. Tarsus'un ihtiyacı olan yeşil alanları artırmak, çünkü daha sağlıklı bir kente gidiyoruz." diye

Tarsus'ta meydana gelen sel sonrası son durumdan bahseden Başkan Bozdoğan, şu bilgileri verdi:

"Daha önce dere yatağına kurulan ve selde hasar alan evler için yollar yaptım. Köprüler yaptım, çokta zoruma gitti oradaki vatandaş ucuz diye bu evleri almış. Bu insanlar ev sahibi olacak diye bu yerler yapılırken öbür tarafa bakıyorum, bu nasıl denetim. Zamanında çok büyük hatalar yapılmış."

Tarsus'un tarihine ve tarımına yönelik çalışmalar yaptığına işaret eden Başkan Bozdoğan, şunları dile getirdi:

"Kubat Paşa yıllarca kiralanmış, çorba çıkartılmış. Biz göreve geldiğimizde çok güzel çalışma yaptık. Buranın bir müze şeklinde Tarsus'un kültür evi olmasını sağladık. Şu an müzeden daha çok ziyaretçimiz var. Kubat Paşa'nın değerini o kadar çok biliyoruz ki, zamanında elimizden almaya çalıştılar. Yeryüzü Pazarı şu an dünyada üçüncü sırada. Biz birinci de olacağız. Tarsus tarımda ciddi bir kent. Artık yarı tarımdan bahsetmeyeceğiz, biyo-dinamik tarımdan bahsedeceğiz demiştik. Yani hormonsuz tarımdan. Kovid çıktığında herkes hormonsuz yiyeceklerin ne kadar önemli olduğunu anladı. Bu yıl Yeryüzü Pazarı şu kararı aldı: 'Dünyada biyo-dinamik' dedi. 4 yıl önce söylediğimiz sözün gerçekleşecek olması bana göre öngörünün bir sonucu."

Başkan Bozdoğan Tarsus'un il olması gerektiğini söyleyerek "Tarsus Belediyesi'nde ki paralar halkın parası. Bunları pozitif, olumlu, doğru yerde kullanmak gerekiyor. Elbette ki bu kentin ekonomik olarak yüksek seviyeye çıkmasının tek yolu bu kentin il olmasıdır. Kim ne derse desin. İl olduğumuz zaman biz bize yeteriz" diye konuştu.

İsmetpaşa Mahallesi'nin son durumu hakkındaki soruları cevaplandıran Başkan Bozdoğan, şunları aktardı:

"Komisyondan çıktı, oy çokluğuyla geçti ve kamulaştırma yapıldığı gün ben halkıma söz vermiştim. Anında temelini açacağım. Hükümetin şu an da verdiği kira paraları bitmek üzere. Ama ne olursa olsun oradaki hatalar, TESKİ'deki yapılan yanlışlar Tarsus Belediyesi'ni bağlıyor. Bu vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 18 ay şirket adına vereceğiz. Kimse bunun önünün kesmesin. Bu kentsel dönüşüm Tarsus'un önünü açacak."

Gelecek yıl Ramazan ayı için müjdeli haberi veren Başkan Bozdoğan, şunları belirtti:

"İkinci ekmek fabrikasının açılışını yapacağız. Bunun arkasına üçüncü olsun olmasın halka soracağız. Halk istiyorsa yapacağım. Ben istiyorum ki Türkiye'nin en ucuz ekmeğini Tarsus yesin. Buğdayımızı kendimiz yetiştiriyoruz, unumuzu kendimiz, ekmeği de kendimiz. Bizim fiyatımız değişmeyecek. Vatandaşımıza ucuz fiyattan ekmeği vereceğiz. Hatta size güzel bir haberde vereyim önümüzdeki yıl Ramazan ayında yine 1 TL olacak. Tarsus il olsun, su 10-15 kuruş. Bu su memleketin suyu."

KURBAN BAYRAMI'NI KUTLADI

Başkan Bozdoğan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı ise şu sözlerle kutladı:

"Herkesin bayramını canı gönülden kutluyorum. Sevdiklerinizle dostlarınızla huzurlu bayramlar yaşarsınız. Allah bir daha bize kötü günleri sel gibi deprem gibi yaşatmasın. Halkımızın gerek sağlığı gerekse ruhsal olarak mutluluğu her evde her ocakta bulunsun, herkesin bayramı kutlu olsun."