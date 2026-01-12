Tarım-Sen'den Aydın'da İşten Çıkarılan Sera İşçilerine Destek: "Düzmece Belgelerle Alın Teri Gasp Edildi"

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Çay Holding'e bağlı Hanzade Seracılık'ta çalışırken işten çıkarılan işçilerle bir araya geldi. Kocagöz, işçilerin maaş, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediğini, sahte arabuluculuk belgeleriyle hak arama yollarının kapatıldığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Sendika Başkanı Umut Kocagöz, Sultanhisar'daki Hanzade Seracılık'ta işten çıkarılan işçilerle pazar yerinde bir araya geldi.

Kocagöz, yaptığı açıklamada, işçilerin uzun yıllar ağır koşullarda çalıştırıldığını, baskı ve mobbinge maruz kaldığını, ardından hakları gasbedilerek işten çıkarıldığını savundu.

Kocagöz, "Maaşların ödenmemesi ve yıllardır biriken sorunlar nedeniyle arkadaşlarımız büyük bir belirsizliğe itildi. İşveren, pek çok işçiyi baskıyla işten çıkmaya zorladı. Bazı arkadaşlarımız alacaklarını alamadan ayrılmak zorunda kaldı. Haziran ayına kadar çalışmaya devam eden işçilere ise sürekli 'alacaklarınız ödenecek' denildi" ifadelerini kullandı.

İşverenin daha sonra işçileri "işe devam etmeme" gerekçesiyle işten çıkarmaya çalıştığını aktaran Kocagöz, bunun kabul edilmemesi üzerine işçilere arabuluculuk belgeleri imzalatıldığını, tazminat ve maaşların ağustos ayında ödeneceğinin vaat edildiğini ifade etti. Ancak ağustos ayı geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığını vurgulayan Kocagöz, Çay Holding'in Bursa'da iki şirketi için konkordato ilan ettiğini ve bu sürecin işçilerin alacaklarını belirsizliğe sürüklediğini söyledi.

Kocagöz, açılan alacak davalarında haziran ayında imzalatılan arabuluculuk belgelerinin sahte olduğunun ortaya çıktığını iddia ederek, "Ne arabulucunun haberi var ne de imzası. Düzmece belgelerle işçilerin hak arama yolları kapatılmak istendi. Bu açıkça alın terinin gasbedilmesidir" diye konuştu.

"Alın terinin karşılığını bu şirketler ödemek zorundadır"

Serada yaklaşık 100 işçinin çalıştığını, bugüne kadar hiçbir işçinin tazminatının ödenmediğini dile getiren Kocagöz, Çay Holding'e bağlı olarak Afyonkarahisar Sandıklı ve Bursa Yenişehir'de de seralar bulunduğunu, buralarda çalışan işçilerin de ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti ve "Bugün burada yaklaşık 100 işçi var, ancak Afyon ve Bursa'daki mağdur işçilerin sayısı tam olarak bilinmiyor" dedi.

Bazı işçilerin tazminat talep ettiğinde patronun "Gidin devletten alın" dediğini anlatan Kocagöz,"Bu işçiler Hanzade Sera'da çalıştı, hakları Hanzade Sera ve Çay Holding tarafından gasbedildi. Alın terinin karşılığını da bu şirketler ödemek zorunda" diye konuştu.

Kocagöz, Tarım-Sen olarak süreci sonuna kadar takip edeceklerini vurgulayarak, "Bu ülkede sera işçilerinin kölece çalıştırılmasını kabul etmiyoruz. Hak yok, hukuk yok, baskı ve mobbing var. Çalışma Bakanlığı'nı, yerel idareleri ve yargıyı bu konuda acilen inisiyatif almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün hala hiçbir hakkımızı alamadık"