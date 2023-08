Tanfer; "Birlik ve beraberlik bizim mayamız"

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türk Milleti'nin 30 Ağustos'ta emsali görülmemiş bir zafer elde ettiğini, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazandığı bu zafer ile bağımsızlık uğruna neler yapabileceğini düşmanlarına ve dostlarına bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Milletimizin, bu zaferle, hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, bütün dünyaya ispatladığını belirten Başkan Tanfer şöyle konuştu, "Büyük zaferin en önemli yanı bu milletin azim ve iradesinin şartlar ne olursa olsun, varlığı ve birliği söz konusu olduğunda neler yapabileceğini göstermesi açısından önemidir. 15 Temmuz'da şahlanışımız sınır ötesi operasyonlarımız savunma kararlılığımız bağımsız ve güçlü Türkiye'nin müşahhas birer göstergesidir. En büyük ilham kaynağı şanlı tarihimiz, en önemli motivasyonu ise Aziz Milletimizin desteği ile bu ruh ve tarih suruyla ülkemizi geleceğe taşıyor. Türk Milleti'nin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferinin 101.yildönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922 de essiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. 30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu Milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Bugün bizlere düşen, bütün imkansızlıklara bütün yokluklara rağmen her türlü zorlukla aşarak kurduğumuz cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhu içinde daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır. Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı Zaferin 101. Yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Büyük Zafer'in 101.yılı münasebetiyle milletimizin Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum." - ERZURUM