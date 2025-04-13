Talas Ülkü Ocakları'ndan, Şehit Korkmaz anısına futbol turnuvası

Ülkü Ocakları Talas İlçe Başkanlığı tarafından Liseler Arası Futbol Turnuvası düzenlendi.

Ülkü Ocakları Talas İlçe Başkanlığı tarafından 1980 yılında şehit Mehmet Korkmaz adına Liseler Arası Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvanın final maçının oynanmasıyla kazanan belli olurken ödül törenine Şehit Mehmet Korkmaz'ın kardeşi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri eski Milletvekili Süleyman Korkmaz, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur ve Talas Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Şenel katıldı.

Burada gençlere ödüllerini takdim eden MHP eski Milletvekili Süleyman Korkmaz; organizasyonu çok beğenerek, katılım sağlayanlara teşekkür etti. - KAYSERİ