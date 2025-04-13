Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

Antalya'da kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu
Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana Suriye'de kritik görev
Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti

Pandeminin parlayan yıldızıydı! Dev firma konkordato ilan etti
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü

Bir hiç uğruna kardeşi ile yengesini katletti

Talas Ülkü Ocakları'ndan, Şehit Korkmaz anısına futbol turnuvası

Talas Ülkü Ocakları'ndan, Şehit Korkmaz anısına futbol turnuvası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkü Ocakları Talas İlçe Başkanlığı tarafından Liseler Arası Futbol Turnuvası düzenlendi.

Ülkü Ocakları Talas İlçe Başkanlığı tarafından Liseler Arası Futbol Turnuvası düzenlendi.

Ülkü Ocakları Talas İlçe Başkanlığı tarafından 1980 yılında şehit Mehmet Korkmaz adına Liseler Arası Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvanın final maçının oynanmasıyla kazanan belli olurken ödül törenine Şehit Mehmet Korkmaz'ın kardeşi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri eski Milletvekili Süleyman Korkmaz, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur ve Talas Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Şenel katıldı.

Burada gençlere ödüllerini takdim eden MHP eski Milletvekili Süleyman Korkmaz; organizasyonu çok beğenerek, katılım sağlayanlara teşekkür etti. - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.