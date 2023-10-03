Talas'tan Adıyaman'a yardım eli

Talas Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkımlara neden olduğu illerden birisi olan Adıyaman'a yardım elini uzattı.

Talas Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkımlara neden olduğu illerden birisi olan Adıyaman'a yardım elini uzattı. Talas Belediye Meclisinde alınan kararla 10 konut karşılığı 20 milyon lira aktarılmasına onay verildi.

Talas Belediye Meclisi, ekim ayı gündeminde bulunan 21 maddeyi karara bağladı. Meclis salonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli komisyon raporlarıyla, Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne ait konuları içeren gündem maddeleri görüşüldü. Toplantının açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mecliste alınan kararların Talas'a ve Kayseri'ye hayırlar getirmesini diledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAKİ SALDIRIYA KINAMA

Konuşmasında hafta sonu Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristler tarafından, Kayseri'de aracı çalınıp katledilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'a Allah rahmet dileyen Başkan Yalçın, terörün amaçlarına asla ulaşamayacağını söyledi.

Başkan Yalçın'ın konuşmasının ardından mecliste grubu bulunan partiler adına Ragıp Dost, Ömer Uğurlu, Hasan Özsoy ve Ahmet Özenç saldırıyı kınayarak teröre karşı birlik mesajı verdi.

Meclis oturumunda depremin derinden etkilediği illerden birisi olan Adıyaman'da yaptırılan Kayseri konutları da gündeme geldi. Sivil toplum kuruluşları ile belediyelerin konut yapımının üstlenerek oluşturacağı Kayseri Mahallesinde Talas Belediyesi tarafından yapılacak 10 konutun yapımına oy birliğiyle onay çıktı. Kabul edilen maddeyle konutların karşılığı olan 20 milyon liranın ilgili hesaba aktarılması kabul edildi.

Meclis oturumu 5 Ekim Perşembe Günü yeniden toplanmak üzere sona erdi. - KAYSERİ