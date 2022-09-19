'Süslü Kadınlar' Beylikdüzü'nde Pedal Çevirdi

Kadınların toplumda daha fazla görünür olmasını sağlamak ve güvenli bisiklet altyapısının oluşturulmasına dikkat çekmek amacıyla bu yıl onuncusu düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun Beylikdüzü ayağı, Yaşam Vadisi’nde düzenlendi.

Kadınların toplumda daha fazla görünür olmasını sağlamak ve güvenli bisiklet altyapısının oluşturulmasına dikkat çekmek amacıyla bu yıl onuncusu düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun Beylikdüzü ayağı, Yaşam Vadisi'nde düzenlendi.

Beylikdüzü'ndeki kadınlar, kadınların toplumda daha fazla görünür olmasını sağlamak ve güvenli bisiklet altyapısının oluşturulmasına dikkat çekmek için 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde bir araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi'nin desteğiyle 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde gerçekleşen etkinlik, 200 şehir ve 32 ülkede eş zamanlı olarak yapıldı.

32 ülke ve 200 şehirde kadınların toplumda daha fazla görünür olmasını sağlamak ve güvenli bisiklet altyapısının oluşturulmasına dikkat çekmek amacıyla bu yıl onuncusu düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun Beylikdüzü ayağı, Yaşam Vadisi'nde yapıldı. Beylikdüzü Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen organizasyonda gönüllü kadınlar, etkinliğe rengarenk kıyafetleri ve süsledikleri bisikletlerle katıldı.

"SLOGAN ATMADAN DİKKAT ÇEKMENİN YOLLARINI ARIYORUZ"

Beylikdüzü Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Özgen Kaplan, şöyle konuştu:

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılında iki gönüllü kadın tarafından başlatılan pozitif bir eylemdir. Amacımız, toplumda kadının daha görünür olmasını sağlamak ve güvenli bisiklet altyapısının oluşturulmasına dikkat çekmek. Bunu pedallarımızla ifade ediyoruz. Niye süslüyüz? Dikkat çekmek amacıyla. Slogan atmadan, herhangi bir pankart açmadan dikkat çekmenin yollarını arıyoruz. Bunu da süslenerek yapıyoruz.

"YAŞAM VADİSİ'NDE PEDALLAMAK ÇOK GÜZEL"

Beylikdüzü'ndeki bisiklet yollarının kendileri için bir avantaj olduğunu söyleyen Kaplan, "Yaşam Vadisi'nde pedallamak çok güzel. Vadi zaten harika ve yemyeşil bir yer. Avrupa'daki herhangi bir şehirdeki kadınlar gibi işimize giderken bisiklete binebilmeliyiz. Beylikdüzü bu açıdan çok avantajlı bir yer. Yollarımız büyük ve güzel. Avrupa'daki şehirler gibi bisiklet yollarımız var" dedi.