Süslü kadınlar iklim krizine 'dur' demek için pedal çevirdi

SAKARYA - Türkiye'de 10'uncusu Sakarya'da 7'ncisi düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda vatandaşlar, iklim krizine 'dur' demek için pedal çevirdi. Rengarenk elbiseleriyle süsledikleri bisiklete binen kadınlar, şehir turu attı.

2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ülkemizde 10'uncusu, Sakarya'da ise 7'nci etkinliğe ev sahipliği yaptı. Rengarenk elbiselerini giyen kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle Sakarya Demokrasi Meydanı'nda buluştu. Erkeklerinde eşlik ettiği tur, Çark Caddesi'nde devam ederek Aziz Duran Parkı'nda son buldu. Bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini aktaran grup temsilcisi Fatoş Çelebi Kalpak, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek istediklerini söyledi.

"Bisiklet turu bu sene Birleşmiş Milletler ödülüne layık görüldü"

Sakarya'da gerçekleşen turalara ev sahipliği yaptığını aktaran grup temsilcisi Fatoş Çelebi Kalpak, "Bu sene turun Sakarya'da 7. yılı gerçekleşti ve güzel katılım oldu. Bisiklet turu bu sene Birleşmiş Milletler ödülüne layık görüldü. Amaçlarımız, hedeflerimiz toplumda daha çok kadının ve çocuğun görünür olması, bisiklet sürmesi. İklim krizine 'dur' demek için pedal çeviriyoruz. Geleceğimiz için dünyaya bir katkı sağlamak istiyoruz. 200'den fazla katılım var ve her sene değişiyor tabi" dedi.