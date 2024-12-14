Suriyeli Mültecilerin Dönüşü İş Gücü ve Ekonomi Üzerinde Etkili Olacak

Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesinin oluşturabileceği sonuçlar hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Şahin, "Ülkemizde açık iş pozisyonları artacak. Bu yüzden kademeli geçiş politikasının izlenmesi önemli. Bu sayede 2 yıllık süreç içerisinde Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile istihdam verilerimizde pozitif etkiler görebiliriz" dedi.

Suriyeli mültecilerin geri dönmeye başlamasıyla ilgili Türkiye'de neler yaşanabileceği hakkında konuşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Şahin, "Ülkemizde 14 yıllık süreçleri var. Birçoğu burada işletmeler kurdu ve belirli bir düzen kurdular. Suriyeliler, Türkiye'de birçok sektörde yer almaktadır. Haftalık 45 saatin üzerinde çalışmayla karşı karşıyalar. Çoğu da asgari ücret ve asgari ücretin altında çalışmaktadır. Hal böyle olunca boşalan iş gücünün yerini, açık iş pozisyonlarını doldurmak biraz sıkıntılı olacak. Çünkü bu, Türk vatandaşlarıyla mümkün olmayacak. Türk işçi, düşük ücrete ağır şartlardaki işlerde çalışmayı kabul etmeyecektir" açıklamasında bulundu.

"Yeni iş görenlerin bulunması biraz zaman alacaktır"

"Hepimizde sanki Suriyelilerin tamamı vasıfsız işçiymiş veya vasıfsız kişilerden oluşuyormuş gibi bir algı vardı" diyen Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Şahin, "Oysa böyle bir algı yanlış. Neden? Birçoğu kendi ülkesinde ya ticaretle uğraşıyordu ya da farklı alanlarda, sektörlerde çalışıyorlardı. Birçoğu da sermaye sahibiydi. Burada zaten birçok işte çalıştılar. Suriyelilerin burada kurmuş olduğu ortaklıklar, şirketler var. Şimdi doğal olarak bunların tamamını göndermemiz birçok noktada hatalı olur. Benim öngörüm kademeli geçiş yapılmasıdır. Açık iş pozisyonları yerine, yeni çalışanların bulunması faydalı olacaktır. Süreç içerisinde birçok sektörde ve iş yerinde çalıştılar. Doğal olarak birçoğunun kalfalık ve ustalık belgeleri var. Onların yerine yerleştirilecek olan yeni iş görenlerin bulunması biraz zaman alacaktır" dedi.

" Suriye'nin yeniden imarı Türkiye'ye avantaj sağlayacak"

Suriye'nin yeniden imarının özellikle önümüzdeki ilk iki yıllık süreçten itibaren Türkiye'ye avantaj sağlayabileceğinden de bahseden Öğr. Üyesi Zekeriya Şahin, "Uluslararası anlamda inşaat, sağlık, eğitim gibi birçok alanda tecrübelerimizi kullanarak orada şirketlerimizle birçok iş ve iş birlikleri yapabiliriz" şeklinde konuştu.

"Üretim maliyetleri artacak"

Öğr. Üyesi Zekeriya Şahin sözlerine şunları ekledi:

"Şimdiden Doğu ve Güneydoğu'daki birçok üretim tesislerinde Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri neticesinde bir iş gücü kaybının olduğunu haberlerde de görüyoruz. Ayrıca oluşan açık beraberinde işçilik ücretlerine etki edecek bu durum üretim maliyetlerinin artmasına ve fiyatlara yansıyacak. Yani enflasyona da etkisi olacağı kanaatindeyim. Ülkemizde gayrimenkul ve kiralık ev stokunda da birtakım problemler oldu. Suriyelilerin ülkemizden belirli periyotlarla ayrılmaları, ülkelerine gitmeleri, kira fiyatlarına da olumlu yönde etki edeceği kanaatindeyim." - İSTANBUL