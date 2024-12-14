Üye Girişi
Haberler
2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt
2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
PKK/YPG endişeli: ABD'nin bizi terk etmesinden korkuyoruz
Terör örgütünün en büyük korkusu! ABD'ye yalvarmaya başladılar
3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünler arasında su bile var
3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünler arasında su bile var

Suriyeli Mültecilerin Dönüşü İş Gücü ve Ekonomi Üzerinde Etkili Olacak

Suriyeli Mültecilerin Dönüşü İş Gücü ve Ekonomi Üzerinde Etkili Olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Şahin, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün Türkiye'deki açık iş pozisyonlarını artırabileceğini belirtti. Kademeli geçiş politikasının önemli olduğunu vurgulayan Şahin, Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin ayrıca üretim maliyetleri ve enflasyona etkileri olabileceğine dikkat çekti.

Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesinin oluşturabileceği sonuçlar hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Şahin, "Ülkemizde açık iş pozisyonları artacak. Bu yüzden kademeli geçiş politikasının izlenmesi önemli. Bu sayede 2 yıllık süreç içerisinde Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile istihdam verilerimizde pozitif etkiler görebiliriz" dedi.

Suriyeli mültecilerin geri dönmeye başlamasıyla ilgili Türkiye'de neler yaşanabileceği hakkında konuşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Şahin, "Ülkemizde 14 yıllık süreçleri var. Birçoğu burada işletmeler kurdu ve belirli bir düzen kurdular. Suriyeliler, Türkiye'de birçok sektörde yer almaktadır. Haftalık 45 saatin üzerinde çalışmayla karşı karşıyalar. Çoğu da asgari ücret ve asgari ücretin altında çalışmaktadır. Hal böyle olunca boşalan iş gücünün yerini, açık iş pozisyonlarını doldurmak biraz sıkıntılı olacak. Çünkü bu, Türk vatandaşlarıyla mümkün olmayacak. Türk işçi, düşük ücrete ağır şartlardaki işlerde çalışmayı kabul etmeyecektir" açıklamasında bulundu.

"Yeni iş görenlerin bulunması biraz zaman alacaktır"

"Hepimizde sanki Suriyelilerin tamamı vasıfsız işçiymiş veya vasıfsız kişilerden oluşuyormuş gibi bir algı vardı" diyen Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Şahin, "Oysa böyle bir algı yanlış. Neden? Birçoğu kendi ülkesinde ya ticaretle uğraşıyordu ya da farklı alanlarda, sektörlerde çalışıyorlardı. Birçoğu da sermaye sahibiydi. Burada zaten birçok işte çalıştılar. Suriyelilerin burada kurmuş olduğu ortaklıklar, şirketler var. Şimdi doğal olarak bunların tamamını göndermemiz birçok noktada hatalı olur. Benim öngörüm kademeli geçiş yapılmasıdır. Açık iş pozisyonları yerine, yeni çalışanların bulunması faydalı olacaktır. Süreç içerisinde birçok sektörde ve iş yerinde çalıştılar. Doğal olarak birçoğunun kalfalık ve ustalık belgeleri var. Onların yerine yerleştirilecek olan yeni iş görenlerin bulunması biraz zaman alacaktır" dedi.

" Suriye'nin yeniden imarı Türkiye'ye avantaj sağlayacak"

Suriye'nin yeniden imarının özellikle önümüzdeki ilk iki yıllık süreçten itibaren Türkiye'ye avantaj sağlayabileceğinden de bahseden Öğr. Üyesi Zekeriya Şahin, "Uluslararası anlamda inşaat, sağlık, eğitim gibi birçok alanda tecrübelerimizi kullanarak orada şirketlerimizle birçok iş ve iş birlikleri yapabiliriz" şeklinde konuştu.

"Üretim maliyetleri artacak"

Öğr. Üyesi Zekeriya Şahin sözlerine şunları ekledi:

"Şimdiden Doğu ve Güneydoğu'daki birçok üretim tesislerinde Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri neticesinde bir iş gücü kaybının olduğunu haberlerde de görüyoruz. Ayrıca oluşan açık beraberinde işçilik ücretlerine etki edecek bu durum üretim maliyetlerinin artmasına ve fiyatlara yansıyacak. Yani enflasyona da etkisi olacağı kanaatindeyim. Ülkemizde gayrimenkul ve kiralık ev stokunda da birtakım problemler oldu. Suriyelilerin ülkemizden belirli periyotlarla ayrılmaları, ülkelerine gitmeleri, kira fiyatlarına da olumlu yönde etki edeceği kanaatindeyim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
img

Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
img

Bekir Bozdağ'ın kararına CHP'li Başarır'dan tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanına 2 kötü haber
Meclis'te CHP'li Başarır'dan Bozdağ'a 'söz verme' tepkisi
Bekir Bozdağ'ın kararına CHP'li Başarır'dan tepki
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
İşte emekli ve memur zammı için en güçlü senaryolar
İşte emekli ve memur zammı için en güçlü senaryolar

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı? Güney Kore Devlet Başkanı görevden mi alındı? Güney Kore Başkanı Yoon neden görevden alındı? 14 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (14 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir? İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 14-15 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.