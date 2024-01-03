Sultangazi'de Prestij Cadde Projesi Devam Ediyor

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un ilçeye estetik görünüm kazandırmak amacıyla başlattığı Prestij Cadde projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Cebeci Mahallesi Prestij Caddesi, mahalle sakinleri tarafından gelen talep doğrultusunda yapılan düzenlemelerle yeni görünümüne kavuşuyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un seçim vaatleri arasında yer alan prestij cadde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında ilçe genelinde havai hatların yer altına alınarak sokak ve caddelere estetik aydınlatma direkleri yerleştiriliyor. Sultangazi Belediye binasının karşısındaki Cebeci Mahallesi Prestij Caddesi'nde komşulardan gelen talepler doğrultusunda düzenlemeler yapılıyor. Caddede araç geçişi için düzenlemeler yapılırken, peyzaj çalışmasıyla daha modern bir görünüme kavuşuyor. Caddede bulunan bank, çöp kovası gibi kent mobilyaları da yenileriyle değişiyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, prestij cadde düzenlemesini yerinde inceledi. Yapılan düzenlemeler hakkında bilgi alan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, esnafla da bol bol sohbet etti.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Prestij Cadde uygulamamızla ilçemize estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Mevcut prestij caddelerimizi de yenileyerek daha modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Cebeci Mahallesi Prestij Caddemizi de komşularımızdan gelen talepler doğrultusunda yeni görünümüne kavuşturuyoruz. Komşularımızın görüşleri, talepleri bizler için çok kıymetli. Daha güzel bir Sultangazi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL